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Дефіцит 5 млрд доларів щомісяця. Шмигаль проситиме допомоги МВФ і СБ

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона проситиме фінансової допомоги. Під час війни бюджетний дефіцит сягає 5 млрд доларів місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шмигаля ABC.

Шмигаль подякував США та інших партнерів за підтримку в наданні боєприпасів, гуманітарної та фінансової допомоги.

"У нас дефіцит бюджету близько 5 мільярдів доларів на місяць протягом кожного місяця війни. Тому ми цінуємо і дуже вдячні за будь-яку фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів і всіх наших міжнародних партнерів", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, Україна домагатиметься фінансової підтримки від Світового банку, Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Мінфіну США на зустрічах цього тижня у Вашингтоні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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МВФ