DEC Weekend: усі відповіді на важливі питання про освіту дітей

25-26 січня в Києві відбудеться масштабний захід "DEC Weekend", який відкриє всі таємниці про освітні можливості в Україні та за кордоном. Дводенний концентрат знань, пізнавальні дискусії, виставка закордонних навчальних закладів та українських проектів для розвитку дітей, цікаві лекції, майстер-класи в одному місці.

Як отримати якісну середню та вищу освіту за кордоном? На які освітні проєкти в Україні варто звернути увагу? Що потрібно зробити, аби ретельно підготуватись до вступу та стати студентом омріяного закордонного вузу? Як з-поміж розмаїття шкіл та мовних курсів обрати найефективніші?

Це лише один вікенд, який позбавить будь-яких сумнівів, відповість на важливі питання про навчання та розвиток дітей, а також дасть правильний вектор для подальшої освіти. А майбутні студенти матимуть шанс на умовне зарахування у вищий навчальний заклад одразу на місці, оскільки на заході будуть представлені різні університети зі всього світу.

Чому варто відвідати DEC Weekend:

Більше 40 закладів освіти із США, Канади, Європи, Австралії, Нової Зеландії та України, фахівці яких дадуть вам повну, достовірну інформацію про навчання в Україні та за кордоном. Все по суті і нічого зайвого.

Ви отримаєте чіткий орієнтир у виборі освітнього закладу та впевненість у тому, що майбутнє вашої дитини буде успішним та щасливим.

Відповідь, куди піти навчатись, щоб покращити рівень знання іноземної мови або почати її вчити з нуля в дорослому віці.

Миттєвий результат. У всіх бажаючих буде можливість впродовж заходу заключити договір та отримати попереднє зарахування у вибраний вуз з-за кордону.

На вікенді будуть говорити про тренди сучасної освіти та розвитку дітей, як спланувати інвестиції у навчання, для чого потрібні soft skills та як їх розвивати, як отримувати стипендії у топові закордонні виші та будувати кар’єру після отримання диплому. Ви почуєте історії з перших уст, адже батьки та випускники поділяться з відвідувачами своїм досвідом вступу та навчання за кордоном.

Освітній вікенд від DEC – це must visit для всієї родини!

І поки дорослі та майбутні студенти слухатимуть лекції та будуть спілкуватись на панельних дискусіях, підлітки зможуть взяти участь в майстер-класах, що будуть спеціально організовані партнерами заходу.

Захід не можна пропустити: свідомим батькам, які хочуть забезпечити своїх дітей якісною освітою та розвитком, майбутнім абітурієнтам та студентам українських вузів, а також усім, хто постійно в пошуках нових можливостей для розвитку та освіти.

Де: готель Hilton Kyiv, бульвар Тараса Шевченка, 30, місто Київ.

Коли: 25-26 січня 2020 року.

Важливо: вхід на подію - БЕЗКОШТОВНИЙ! Лише за попередньою реєстрацією.

Детальніше про захід, його повну програму, спікерів та додаткову інформацію можна дізнатись на сайті https://dec-edu.com/events/dec-weekend-obrazovatelnye-vozmozhnosti-dlya-vsey-semi-v-ukraine-i-za-rubezhom