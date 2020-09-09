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Дебютний матч "Миная" в УПЛ відбудеться з глядачами

Автор: Вера Олейник

Наповненість стадіону має бути не більше 25%

Футбольний клуб "Минай" свій дебютний матч у вищому дивізіоні чемпіонату України проведе з глядачами. Команда Василя Кобіна прийме Олександрію 13 вересня в рамках другого туру УПЛ.

Про це повідомляється на офіційному сайті закарпатського клубу.

Вболівальники на трибуни будуть допущені з зобов'язанням дотримуватися вимог карантинного режиму і протиепідемічних заходів. Між фанатами повинна буде зберігатися дистанція, а вхід на стадіон буде дозволений тільки в масках. Трибуни будуть заповнені не більше ніж на 25%.

Дебют Миная в УПЛ повинен був відбутися 22 серпня в грі з ПФК "Львів", але в стані суперника було зафіксовано спалах коронавірусу, через що зустріч перенесли.

"Минай" в попередньому сезоні виграв Першу лігу і підвищився у класі разом з "Інгульцем" і "Рухом".

Нагадаємо, також у другому турі з глядачами також повинні були зіграти у Львові "Рух" і донецький "Шахтар", але матч не відбудеться в строк через коронавірус у господарів поля. Гра перенесена на 23 вересня.

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