Дебати Порошенка і Зеленського покажуть понад 20 зарубіжних каналів

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського 19 квітня покажуть понад 20 зарубіжних каналів. Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова правління "Суспільного" Зураб Аласанія.

За його словами, президентські дебати на телеканалі і на НСК будуть мати відкритий сигнал, який зможуть прийняти всі канали.

"Понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати. Сигнал відкритий ЦКУ, це такий центр, який роздає сигнали РТ, там будуть всі сигнали - і зі стадіону, і з "Суспільного". Сигнал спокійно зможуть приймати всі канали", - додав Аласанія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля НСК "Олімпійський" посилили заходи безпеки. Зазначимо, пускати людей на дебати почнуть після 16:00, будуть встановлені спеціальні фільтраційні пункти. Правоохоронці готуються до присутності 60 тисяч глядачів на стадіоні.

Раніше також стало відомо, що Зеленський не буде приймати участь у теледебатах на "Суспільному". До цього Центральна виборча комісія прийняла рішення про перенесення дебатів на телеканалі з 20:00 на 21:00.