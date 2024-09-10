Где хранятся деньги украинцев: свежий рейтинг банков

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 415,6 млрд гривен и Ощадбанке - 197,6 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 72,0 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 64,4 млрд гривен, частный ПУМБ - 51,7 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 47,2 млрд гривен.

Ставки по депозитам

Напомним, по данным НБУ, в течение II квартала 2024 года продолжался нисходящий тренд процентных ставок.

НБУ снижал учетную ставку дважды - в апреле и июне - совокупно на 1,5 п.п., до 13,0% годовых. В ответ на это понижение ставок по средствам населения несколько ускорилось. По новым привлечениям гривневых вкладов (включая средства до востребования) ставка снизилась на 0,7 п.п., до 10,2% годовых. НБУ примет очередное решение по учетной ставке 19 сентября.