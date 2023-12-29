Где выгоднее покупать машину: рассматриваем все варианты

К сожалению, большинство автомобилей в Украине сегодня покупается не в автосалонах, а, что называется, с рук. И в наших условиях это означает дополнительный минус: мало того, что машина подержанная, так и условия ее выбора усложнены. Итак, покупаем подержанное авто: где дешевле, безопаснее и где шире выбор?

Однозначного ответа здесь не будет, поскольку разные варианты пересекаются, потому что один и тот же продавец может использовать для продвижения своего товара несколько платформ. Но знание подробностей о каждом варианте позволит покупателю быстрее найти то, что ему нужно, а также подстраховаться от возможных рисков. Важный момент: где бы ни состоялся выбор машины и где бы ни достигалось предварительное соглашение сторон, оформление бумаг и расчет деньгами нужно провести в безопасных условиях. Например, в помещении Сервисного центра МВД, банке, конторе обменника, офисе нотариуса и т.д.

Интернет

Интернет-площадки собирают предложения практически со всех источников, о которых мы будем говорить ниже. Потому и начинать поиск машины лучше здесь. Если вы несколько дней проведете на двух-трех сайтах автопродаж, вы научитесь отличать реального владельца машины от профессионала-перекупщика, продающего одновременно до десятка машин. Также можно идентифицировать официальные автосалоны, которые продвигают через объявления свои подержанные авто из тестового парка или экземпляры из трейд-ина, о котором мы, кстати, поговорим ниже. Вычислить перекупщика можно по его нежеланию говорить об истории машины – просто потому, что он ее точно не знает. Также верный признак того, что вы натолкнулись на сообщество определенных дельцов, будет ответ вам о том, что данной машины уже нет, но есть другая, еще лучше, хотя и немного дороже. Однако это не значит, что этот лот неприемлем для вас, просто нужно подходить к нему соответствующим образом.

Авторынок

Когда вы уже начитались интернет-предложений, составили представление о реальности своих желаний и о ценовой конъюнктуре, можно идти на авторынок, чтобы увидеть интересующие вас машины "в реале". Если вы выбрали рынок одного из крупных городов на западе Украины, вы можете увидеть здесь много знакомых вам по интернету экземпляров. Цены здесь будут примерно того же уровня, и итоговая стоимость конкретной машины не будет зависеть от места, где вы ее впервые увидели. Но немаловажный момент – здесь гораздо меньше реальных владельцев автомобилей, которые могли бы сделать вам большую скидку, чем профи-перекупщики. Также следует отличать перекупщика внутреннего рынка от пригоняющего машины из-за границы. Вторых можно считать владельцами машин со всеми вытекающими последствиями, однако их машины традиционно имеют больший реальный пробег, потому что европейские владельцы ежегодно наматывают больше километров, чем украинские водители. А еще учтите, что профессиональные автопредприниматели умеют хорошо маскировать недостатки машин, поэтому с их лотами нужно быть максимально внимательными.

Трейд-ин

Максимально культурный вариант, но смеем вас уверить, он никогда полностью не заменит приведенные выше способы покупки подержанного авто. Официальные автосалоны, выкупивши подержанные машины (как правило, у своих постоянных клиентов), проверив их и приведя в порядок, предлагают населению под своей крышей – таким образом определенным образом гарантируют их приемлемое техническое состояние. Для автомобилей определенных премиальных имиджевых моделей также важно, что автосалон может отвечать за прозрачность их истории – как сервисной, так и в юридическом плане. Главный минус покупки машины через трейд-ин – заметно большая цена. Но имейте в виду, что это будет плата за отсутствие наибольших рисков приобретения подержанного авто как такового.

Если коротко

При условиях, когда рынок новых автомобилей в Украине отступил на второй план, на вторичном царит удивительное оживление. И вместе с широким предложением увеличивается риск стать жертвой злоумышленников или просто купить не то, что нужно. Поэтому главное здесь – не торопиться и по возможности рассмотреть покупку не в одном месте, а в нескольких, чтобы из всех вариантов выбрать наиболее безопасный и с наиболее широким выбором интересующих вас машин.