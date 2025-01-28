Где в Украине самый большой дефицит кадров: что говорят в Госслужбе занятости

"Сегодня ситуация на рынке труда остается сложной. До полномасштабного вторжения на рынке была нехватка вакансий, сейчас - проблема дефицита кадров. То есть сейчас время работника", - сказала она.

По ее словам, практически во всех видах экономической деятельности есть дефицит кадров. "И мы ожидаем дальнейший рост конкуренции за работников: сохранение кадров, поиск новых", - добавила чиновница.

По оценке Госслужбы занятости, наибольшие сложности с укомплектованием вакансий возникают в сфере транспорта, на строительстве, перерабатывающей промышленности.

"Очевидно, в период послевоенного восстановления ситуация обострится. Уже сейчас Министерство экономики оценивает дефицит рабочей силы в ближайшие десять лет на уровне 4,5 млн человек", - сообщила Жовтяк.

Не только война

Директор Государственной службы занятости отметила, что аналогичная тенденция была и до полномасштабного вторжения.

"Это так называемая структурная безработица. Но она обострилась с началом войны. Так, после временной оккупации Россией территорий Донецкой и Луганской областей значительная часть местных жителей, среди которых много работников шахт, выехали в другие регионы страны, где просто нет потребности в таких специалистах.

По ее мнению, причиной структурной безработицы является то, что Украина много лет не популяризировала эти рабочие профессии. Они годами считались непрестижными, низкооплачиваемыми.

"Недавно общалась с сообществом дизайнеров. И они говорят, что украинцы не хотят работать, например, швеями. Это происходит из-за уверенности, что в этой сфере платят очень небольшие деньги. На самом деле реальные зарплаты швей намного выше. А, например, электросварщикам предлагают зарплату до 100 тысяч гривен, а операторам станков с числовым программным управлением - до 120 тысяч гривен в месяц", - рассказала Жовтяк.

По ее словам, после войны будет восстановление экономики и восстановление территорий, в частности после деоккупации.

"Так что мы будем нуждаться в людях прежде всего в сфере строительства и восстановления жилья, восстановления энергетической инфраструктуры, водоснабжения, газоснабжения. Также потребует развития сфера здравоохранения. Будет расти потребность в младшем медицинском персонале, а также работниках социальной сферы", - сказала она.