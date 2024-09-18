Где работают украинские беженцы в Литве и сколько зарабатывают в месяц

Растет доля налогов, которые платят украинцы

С начала войны украинские беженцы, устроившиеся на работу в Литве, уплатили в бюджет страны 205 млн евро. Доля налогов, которые платят украинцы, растет, отмечают в Министерстве социальной защиты и труда Литвы.

В частности, за 7 месяцев 2024 года поступления в бюджет от налогов украинцев составили 65,2 млн евро. Это на 25% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В 2022 году украинские беженцы уплатили 45 млн евро налогов, в 2023 году – 95 млн евро.

Где работают украинские беженцы

С начала войны в Литву прибыли более 89 тыс. украинцев: дети, пожилые люди, люди трудоспособного возраста. По состоянию на 1 сентября 2024 года работали по трудовым договорам 33,9 тыс. человек из Украины, которые трудоустроились с начала войны.

Более 23,9 тыс. украинцев помогл найти работу Служба занятости. Около 2 тыс. украинцам сейчас ищут вакансии.

Беженцы из Украины работают во всех муниципалитетах Литвы, но больше всего в таких городах:

Вильнюс – 10,5 тыс.;

Клайпеда – 4,8 тыс.;

Каунас – 4,2 тыс.;

Шяуляй – 2,3 тыс.

Больше всего украинских беженцев работают в таких сферах:

на предприятиях транспорта и хранения (8,9 тыс.);

производства (7,2 тыс.);

строительства (6,7 тыс.);

предоставление услуг по размещению и питанию (3 тыс.).

Фото: Работа в медицине (gettyimages.com)

Сколько украинцы зарабатывают в Литве

По данным службы занятости, около 3 тысяч беженцев (8,4% от трудоустроенных) работают на работах, требующих высокой квалификации. В частности: менеджерами по управлению, торговле, производству и других сферах. Также специалистами сферы здравоохранения: врачами, медсестрами, ветеринарами. Украинцы устроились и специалистами по обучению, ИТ-специалистами, инженерами, юристами, социальными и культурными работниками.

Однако на низкоквалифицированных и неквалифицированных работах работает около 6,1 тыс. украинцев (18,1% трудоустроенных). Большинство из них работают уборщиками офисов и гостиниц, кухонными помощниками и упаковщиками, работниками сельского и лесного хозяйства, рабочими по приготовлению пищи и подсобными работниками.

Заработная плата украинцев колеблется от минимальной (708,4 евро) до 2 тысяч евро в месяц в зависимости от характера работы.