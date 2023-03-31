RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где предприниматели могут быстро оформить виртуальную карту для ФЛП?

 

Теперь предприниматели могут оформить виртуальную карту ФЛП к карточному счету в любое удобное время

Открыть карту для ФЛП в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ) стало проще, ведь банк предложил своим клиентам ее виртуальный формат.

Теперь предприниматели могут оформить виртуальную карту ФЛП к карточному счету в любое удобное время.

Процедура открытия очень быстрая: происходит прямо в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business» и не требует дополнительных визитов в банк. Уже в считанные минуты физическое лицо-предприниматель получает полноценную банковскую карту виртуального формата с ее полным номером, сроком действия, CVV-кодом и PIN-кодом.

Карточкой сразу можно выполнять платежные операции в Интернете или использовать ее для бесконтактных расчетов: снятия средств в бесконтактном банкомате или на кассе торговых точек с помощью Apple Pay и Google Pay.

Бесспорное преимущество виртуальной карты для ФЛП в ПУМБ – возможность осуществлять Р2В переводы без комиссии только по номеру карты. Это очень удобно! Ведь для тех предпринимателей, чей бизнес связан с торговлей или предоставлением услуг, виртуальная карта может стать дополнительным способом приема оплаты от покупателей. Деньги же будут поступать непосредственно на счет предприятия.

Физические лица-предприниматели, кто до сих пор не является клиентом ПУМБ, могут открыть свой счет дистанционно. Для этого достаточно перейти по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News