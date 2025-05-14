Где горячее всего на фронте: Генштаб обновил карты боев за сутки

За прошедшие сутки ситуация на фронте оставалась крайне напряженной. Всего произошло 163 боевых столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Массированные удары противника

Российские войска нанесли:

1 ракетный и 78 авиационных ударов , сбросив 138 управляемых авиабомб ;

и , сбросив ; Более 5 000 артобстрелов , из которых 93 - из РСЗО ;

, из которых ; 2983 дроны-камикадзе были применены для атак на украинские позиции и населенные пункты.

Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Дорошевка и Юрьево на Сумщине, Полтавка и Русин Яр в Донецкой области, а также Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Высокое, Малиновка, Каменское и Павловка в Запорожской области.

В ответ украинские Силы обороны нанесли удары по 14 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага, а также поразили одно средство противовоздушной обороны и две артиллерийские системы российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник четыре раза пытался наступать вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополя и Петровка. Однако украинские защитники успешно отбили все эти атаки, не допустив прорыва вглубь территории.

На Купянском направлении зафиксировано две штурмовые попытки врага в районах Песчаного и Загрызово. Оба штурма были отбиты, противник понес потери и отступил.

На Лиманском направлении ситуация остается особенно напряженной. В течение суток оккупанты 29 раз атаковали украинские позиции, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебово, Новосергиевки, Колодязов, Григорьевки, а также в направлениях Редкодуба, Липового, Зеленой Долины и Ольговки. Все атаки были успешно отражены Силами обороны.

На Северском направлении украинские войска сдержали три штурма противника в направлении Григорьевки. Попытки продвижения врага были тщетными.

На Краматорском направлении в течение суток произошло восемь боевых столкновений. Враг пытался прорвать оборону в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы, но безуспешно.

На Торецком направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Торецка и в направлении Дилиевки. Наши войска успешно сдержали наступление, нанеся противнику потери.

На Покровском направлении противник активизировался больше всего - за сутки произошло 54 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка, а также в направлениях Старой Николаевки, Муравки, Алексеевки, Новой Полтавки, Яблоновки, Миролюбовки, Зари и Луча. Все атаки были отбиты, враг понес значительные потери.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили 30 атак в районах Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатира, Новополя, Одрадного и в направлении Зеленого Поля. Несмотря на массированные штурмы, противник не достиг ни одного тактического успеха.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении враг трижды пытался наступать в направлениях Новоданиловки, Степного и Малой Токмачки. Однако Силы обороны дали решительный отпор, и ни одна из атак не увенчалась успехом.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили пять попыток врага продвинуться вперед. Противник понес потери и был вынужден отступить.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 12 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с использованием 34 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 264 артиллерийских обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня. Основными целями остаются позиции наших войск и населенные пункты вблизи линии соприкосновения.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной. Признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.