Де Дзерби трудоустроился в чемпионате Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

45-летний специалист сменил чемпионат Англии на французскую Лигу 1. Последние два сезона он провел во главе "Брайтона".

Де Дзерби подписал с "Марселем" контракт на три года. Английские "чайки" получили за досрочный разрыв соглашения с итальянцем 6 млн евро компенсации. Вместо него с "Брайтоном" будет работать немецкий тренер Фабиан Гюрцелер.

"Олимпик" стал седьмым клубом в тренерской карьере Де Дзерби. Ранее он также работал с "Шахтером", а также с "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо" и "Фоджей" на родине. Во главе "горняков" тренер завоевал Суперкубок Украины-2021.

Сезон 2023/24 "Марсель" провалил. Провансальцы финишировали на 8-й строчке в чемпионате Франции, вылетели в 1/16 финала Кубка Франции и дошли до полуфинала Лиги Европы. В течение сезона падший гранд успели потренировать Марселино, Гаттузо и Гассе.