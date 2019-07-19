DCH: Святаш та АІС продовжують ухилятися від погашення 100 млн доларів боргових зобов'язань

Група DCH розмістила на офіційному сайті заяву, в якій інформує громадськість і правоохоронні органи України про «реальні причини підвищеної публічної активності народного депутата Дмитра Святаша та «підконтрольної йому групи АІС». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу DCH.

«Підкреслимо, що зазначена діяльність має яскраво виражений маніпулятивний характер, а риторика рясніє наклепницькими твердженнями», - йдеться в заяві.

Прес-служба також нагадує, що DCH є добросовісним набувачем пакету боргових зобов'язань підприємств групи АІС і бенефіциарних власників цієї групи Дмитра Святаша та Василя Полякова перед АТ «УкрСиббанк».

«Загальна сума боргів становить близько 100 млн доларів. Історія їх існування нараховує вже понад 10 років, протягом яких кредитори безуспішно домагаються відновлення справедливості. А Дмитро Святаш (народний депутат України) та Василь Поляков (екс-народний депутат України), будучи поручителями своїх підприємств – тобто солідарними боржниками, користуються недосконалістю чинного законодавства та депутатською недоторканністю для ухилення від повернення заборгованості», - говориться в інформаційно повідомленні.

Як повідомляється, раніше група DCH неодноразово надавала «вичерпну інформацію про обставини виникнення заборгованості, переговорний процес з бенефіціарами АІС, протиправний захист ними власних інтересів під прикриттям депутатських мандатів». Це підкреслюється в розміщеній на офіційному сайті заяві: «Зокрема, DCH в особі ТОВ «Українська металургійна компанія» (УМК) подала в Державне бюро розслідувань заяву про вчинені Святашем кримінальні правопорушення. Необхідність такого звернення обумовлена тим, що він, користуючись своїм статусом, чинить тиск на суд і правоохоронців, в той час як ведеться розслідування по справі заволодіння групою АІС грошовими коштами кредитора шахрайським шляхом (№ 12013110000001043 від 16.10.2013 р.)».

Заява DCH містить прохання провести належну перевірку зазначених у заяві обставин на наявність в діях Дмитра Святаша ознак злочинів, передбачених ст. 343 КК України «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця», ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем». У разі підтвердження відповідних фактів DCH просить правоохоронців ініціювати перед Верховною Радою України питання про зняття депутатської недоторканності та надання згоди на притягнення Дмитра Святаша до кримінальної відповідальності.

Як повідомляється, днями Печерський районний суд Києва відправив двох топ-менеджерів АІС (Пугача Олександра і Яременка Олександра) під цілодобовий під домашній арешт в рамках вищезгаданого кримінального провадження за фактами заволодіння кредитними коштами АТ "УкрСиббанк".

У повідомленні також зазначено, що «юристи DCH розглядали можливість подання позовів щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у зв'язку з висловлюваннями Дмитра Святаша та представників групи АІС. Однак, враховуючи сумнівні судові перспективи таких розглядів в українських реаліях, ми вважаємо за краще зосередити зусилля на тому, щоб домогтися погашення багатомільйонних боргів підприємств АІС та їх бенефіціарів, тим самим захистивши свої законні права як кредитора».

Крім того, в DCH в черговий раз нагадали, що «публічні нападки Дмитра Святаша та групи АІС на адресу DCH не мають під собою жодного об'єктивного підстави, як вже неодноразово підкреслювалося. Вони можуть бути розцінені виключно як спроби очевидних бенефіціарів цієї бізнес-структури ухилитися від виконання своїх боргових зобов'язань. В той час, з точки зору здорового глузду, Дмитру Святашу як особі, обтяженій заборгованістю колосального розміру, слід було б зосередитися на пошуку способів її погашення і/або погодження алгоритму реструктуризації, відмовившись від спроб протидії правоохоронним органам і маніпулятивних політичних технологій».