DCH Ярославського стала стратегічним партнером компанії Makyol

Група DCH Олександра Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol.

Про це повідомили в прес-службі DCH, передає РБК-Україна.

"DCH є місцевим стратегічним партнером компанії Makyol, який надає консультаційну підтримку по широкому колу питань. Це містить контакти в бізнес-співтоваристві та управління проектами", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше харківські ЗМІ повідомили про те, що турецький консорціум реалізує проект у Харкові.

У лютому цього року президент і власник групи DCH Олександр Ярославський заявив, що заохочує стратегічного міжнародного партнера.

"Це відома компанія, ми з ними готові освоювати новий напрямок для DCH", - розповів бізнесмен журналістам на форумі "Зшити Україну", присвяченому дорожньому будівництву.

Makyol веде свою історію з 1965 р. і є одним з лідерів будівельного сектора Туреччини. До числа напрямків діяльності входять інфраструктурне будівництво (автодороги, метрополітен, аеропорти, іригаційні греблі, тунелі, мости тощо), створення об'єктів комерційної та житлової нерухомості, інвестиції в туризм.

Компанія має досвід роботи в різних країнах світу, серед яких Марокко, Алжир, Казахстан, Албанія, Ірак, Азербайджан, Оман, Кувейт. Реалізує проекти як у форматі генерального підряду (ЕРС) або (ЕРС+F, де F – залучення фінансування), так і приватно-державного партнерства (РРР).