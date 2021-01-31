В DCH прокоментували санкції України проти китайського акціонера "Мотор Січі"

Інвестори ПАТ "Мотор Січі" переконані у своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси. Незалежна експертиза, проведена низкою юридичних компаній, свідчить, що покупка акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була цілком законною, а китайські інвестори - сумлінні покупці і законні власники придбаних ними акцій підприємства.

Про це сказано в заяві групи DCH, опублікованому на її офіційному сайті, і стосується санкцій української влади проти китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" компанії SKyrizon.

"Група DCH, перш ніж взяти участь у долі ПАТ "Мотор Січ", глибоко вивчила ситуацію. Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно один від одного провели аудит і дали свої експертні висновки. І прийшли до єдиного висновку - китайські інвестори є сумлінними покупцями і законними власниками придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ". Тому введення санкцій стало для нас несподіванкою. Нам невідомі мотиви такого рішення - у тексті указу президента України вони не описані, ясно лише, що ініціатором є СБУ", - сказано в заяві DCH.

Водночас в коментарі сказано, що метою санкцій відносно китайських акціонерів "Мотор Січі" міг бути зрив проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 31 січня.

Як відомо, його підтримали 80 % акціонерів, а очікуваним результатом є створення легітимних органів управління і переобрання наглядової ради компанії.

"Не можна не брати до уваги той факт, що санкції були введені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначених на 31 січня 2021 р. Та метою їх ініціаторів могла бути заборона проведення зборів, результатом якого повинно було стати відновлення китайських акціонерів "Мотор Січ" в їхніх законних правах. Оцінку юридичних та інших наслідків внесення Skyrizon як першої китайської компанії, внесеної до санкційного списку України, ще належить дати фахівцям", - повідомили в DCH.

"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані у своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси. А всі подальші дії групи DCH будуть здійснюватися з урахуванням нашої зацікавленості в розвитку українського авіабудування і виключно в правовому полі", - сказано в резюмуючій частині офіційного коментаря DCH.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Україна запровадила низку обмежувальних заходів терміном на три роки стосовно одного з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment та Beijing Xinwei Technology Group.

Рішенням РНБО Ван Цзину заборонений в'їзд на територію України, він обмежений у праві користуватися і розпоряджатися належним йому майном, здійснювати деякі фінансові операції і операції з цінними паперами, а також концентрація суб'єктів господарювання.

Стосовно вищеназваних компаній введені аналогічні обмеження у вигляді блокування активів і тимчасового обмеження права користуватися і розпоряджатися належним їм майном, заборони на виведення капіталу та здійснення угод з цінними паперами, заборона на здійснення концентрації суб'єктів господарювання.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перелік military end user, що передбачає отримання американськими компаніями спеціальних ліцензій для співпраці з даної китайською компанією, але не передбачає блокування її бізнес-діяльності або активів, і не містить заборони на співпрацю з компаніями з США або інших операцій на території країни

Крім того, в даний час в міжнародному арбітражі знаходиться позов китайських компаній до України з вимогою сплатити компенсацію в розмірі $ 3,5 млрд за незаконну експропріацію українською владою законно придбаного ними активу у вигляді акцій ПАТ "Мотор Січ".