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DCH: правоохранители не совершали следственные действия на предприятиях группы по уплате налогов

Фото: правоохранители не совершали следственные действия на предприятиях группы DCH (dch ua)
Автор: Сергей Новиков

Бюро экономической безопасности или другие органы не обращались к предприятиям группы DCH по уплате налогов. Также они не совершали следственные действия на предприятиях группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группы на сайте DCH.

"Учитывая безосновательное упоминание DCH и Александра Ярославского в обнародованных недавно материалах СМИ, считаем необходимым сообщить следующее. Попытки увязать публикацию на сайте Бюро экономической безопасности с группой DCH или ее предприятиями, к сожалению, привели соответствующие СМИ к ложным выводам. На самом деле, ни к одному предприятию группы DCH не поступало никаких запросов органов государственной власти по налогообложению и тем более в этом направлении не осуществлялись никакие следственные действия", - говорится в заявлении.

В своем сообщении группа также напомнила, что за период с конца февраля 2022 г. предприятия DCH уплатили в бюджеты всех уровней 1,631 млрд гривен.

"Несмотря на войну и разрушение некоторых принадлежащих DCH объектов, группа обеспечивает работой около 10 тысяч человек и осуществляет последовательную политику сохранения рабочих мест", - резюмировали в компании.

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