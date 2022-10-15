DCH победила в конкурсе АРМА на управление "Глуховским карьером кварцитов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Частное акционерное общество "Бластко" из группы DCH одержало победу в открытом конкурентном конкурсе , проведенном государственным агентством АРМА, и после прохождения всех надлежащих процедур станет управляющим ООО "Глуховский карьер кварцитов", - говорится в сообщении.

Как отметили в DCH, свою победу в конкурсе группа одержала благодаря наличию многолетнего успешного опыта управления карьерами и другими добывающими предприятиями, а также опыт выполнения функций управляющего объектов, переданных агентству АРМА, обеспечивая сохранение их целостности и бизнес-функциональности.

Как отмечается в сообщении DCH, усилия группы в управлении "Глуховским карьером кварцитов" будут сосредоточены на поддержании его нормальной экономической деятельности.

"Избирая активы для приобретения, инвестирования или управления, DCH всегда действует исключительно в правовом поле, оценивает правовую чистоту таких объектов и руководствуется исключительно экономическими интересами и оценкой бизнес-перспектив таких объектов, независимо от того, кто был их владельцем", - подчеркивается в сообщении DCH.

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на войну и разрушение некоторых объектов группы, DCH обеспечивает работой около 10 тысяч человек и осуществляет последовательную политику сохранения рабочих мест.

С конца февраля 2022 года предприятия DCH уплатили в бюджеты всех уровней 1,631 млрд гривен.