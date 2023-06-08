Отмечается, что организатором преступной схемы является бывший народный депутат, член "Партии регионов". Начиная с 24 февраля 2022 года, концерн поставил в Россию комплектующие минимум на более чем 160 млн гривен.

Фото: ГБР задержало экс-нардепа, чей концерн обеспечивал ВПК России после вторжения (dbr.gov.ua)

Сейчас следователи и оперативные работники ГБР, а также прокуроры проводят более 30 обысков. В частности, у бывшего народного депутата были обнаружены книги, которые превозносят Россию и пропагандируют имперские нарративы.

Согласно результатам проведенного расследования следователи ГБР установили, что в состав преступной организации вошли не менее 14 человек.

Одна из самых масштабных реализаций ГБР

В конце ноября 2022 года ГБР разоблачило и блокировало международный канал поставки комплектующих для ВПК России. Также было исключено участие коллаборантов, бывших представителей одной из пророссийских партий, в тендерных процедурах.

"Установлено, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего народного депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия России высокоэффективными узлами, агрегатами, деталями пневматического оборудования", - пишет пресс-служба.

Фото: ГБР задержало экс-нардепа, чей концерн обеспечивал ВПК России после вторжения (dbr.gov.ua)

Компрессоры и компрессорные установки являются комплектующими в железнодорожных ракетных комплексах 15П961 "Молодец", которые находятся на боевом дежурстве в составе ракетных войск врага. Также используются в составе специальных бронированных поездов.

Отправленная в Россию продукция использовалась в военной сфере, в том числе на Донецком и Запорожском направлениях во время ведения агрессивной войны против нашего государства.

"Концерн занимал второе место в поставках товаров для российских компаний, экспортируя 95% произведенной в Украине продукции. После полномасштабного вторжения России, владельцы продолжили сотрудничество с агрессором, наладив поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны", - добавляет ГБР.

Фото: ГБР задержало экс-нардепа, чей концерн обеспечивал ВПК России после вторжения (dbr.gov.ua)

8 задержанным сообщено о подозрении в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

"Другим 6 фигурантам, в том числе и гражданам России, будет сообщено о подозрении заочно и объявлено в розыск", - добавляет ГБР.