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ГБР установило 46 российских военных, которые обстреливали Харьков из артиллерии

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Харьков, Вторник 07 февраля 2023 11:33
ГБР установило 46 российских военных, которые обстреливали Харьков из артиллерии Фото: ГБР установило 46 российских военных, которые обстреливали Харьков из артиллерии (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сотрудники ГБР на деоккупированной территории Харьковской области обнаружили скрытые документы оккупантов, по которым идентифицировали 46 российских военных. Они обстреливали Харьков из дальнобойной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следователей, в одном из домов, где находился штаб российских военных, ГБР нашло тайник с тайной документацией 138 мотострелковой бригады ВС РФ.

"Документы указывают, что именно это подразделение в начале вторжения было переброшено с полигона Курской области для продвижения в Харьков", - заявили в пресс-службе.

Установлено, что военные этой бригады, половина из которых срочники, в июне-августе 2022 года обстреливали Харьков, в частности, жилой массив Северной Салтовки в Киевском районе.

Указано, что для обстрелов оккупанты использовали системы залпового огня "Град", 152-мм самоходные установки "Акация" и другую дальнобойную артиллерию.

"Благодаря найденным документам удалось полностью идентифицировать 46 военнослужащих 138 мотострелковой бригады ВС РФ, номера оружия, которое за ними было закреплено, рапорты и многое другое, полезное для следствия информации", - рассказали в ДБР.

В настоящее время все найденные переданы СБУ для дальнейшего изучения.

Фото: ГБР установило 46 российских военных, которые обстреливали Харьков из артиллерии (dbr.gov.ua)

Напомним, что 5 февраля российская армия обстреляла ракетами Харьков, в результате вражеской атаки было повреждено здание университета им. Бекетова.

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