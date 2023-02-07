ГБР установило 46 российских военных, которые обстреливали Харьков из артиллерии
Сотрудники ГБР на деоккупированной территории Харьковской области обнаружили скрытые документы оккупантов, по которым идентифицировали 46 российских военных. Они обстреливали Харьков из дальнобойной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следователей, в одном из домов, где находился штаб российских военных, ГБР нашло тайник с тайной документацией 138 мотострелковой бригады ВС РФ.
"Документы указывают, что именно это подразделение в начале вторжения было переброшено с полигона Курской области для продвижения в Харьков", - заявили в пресс-службе.
Установлено, что военные этой бригады, половина из которых срочники, в июне-августе 2022 года обстреливали Харьков, в частности, жилой массив Северной Салтовки в Киевском районе.
Указано, что для обстрелов оккупанты использовали системы залпового огня "Град", 152-мм самоходные установки "Акация" и другую дальнобойную артиллерию.
"Благодаря найденным документам удалось полностью идентифицировать 46 военнослужащих 138 мотострелковой бригады ВС РФ, номера оружия, которое за ними было закреплено, рапорты и многое другое, полезное для следствия информации", - рассказали в ДБР.
В настоящее время все найденные переданы СБУ для дальнейшего изучения.
Фото: ГБР установило 46 российских военных, которые обстреливали Харьков из артиллерии (dbr.gov.ua)
Напомним, что 5 февраля российская армия обстреляла ракетами Харьков, в результате вражеской атаки было повреждено здание университета им. Бекетова.
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