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ГБР разоблачило в Запорожье мафию по производству и сбыту наркотиков

Фото: в Запорожье разоблачили банду наркодилеров (dbr. gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники Государственного бюро расследований в Запорожье обнаружили масштабное производство наркотических средств из соломки опийного мака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Производство наркотических веществ маскировали в нежилых помещениях и гаражных кооперативах. С этого подпольного "завода" наркотики крупными партиями отправляли заказчикам по всей Украине.

"Именно оттуда шел товар, который в октябре 2022 года работники ДБР изъяли у наркодельцов в Харькове. Это - более 1,5 тонн соломки опийного мака, из которой можно было изготовить около 100 тысяч доз наркотиков стоимостью не менее 25 млн гривен", - говорится в сообщении.

Во время обыска в Запорожье изъяли около тонны соломки, оборудование для фасовки наркотических средств, огнестрельное и холодное оружие, черновые записи наркодельцов и задержали одного из организаторов производства.

Задержанному сообщили о подозрении в производстве и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие фигуранты, имеющие отношение к производству и каналы поставки наркотических веществ.

Напомним, ранее в Украине была обнаружена банда, которая занималась сбытом наркотиков в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Кроме того, злоумышленники искали выход на рынок в прифронтовых территориях.

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ЗапорожьеГБР