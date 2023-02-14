ГБР разоблачило в Запорожье мафию по производству и сбыту наркотиков

Производство наркотических веществ маскировали в нежилых помещениях и гаражных кооперативах. С этого подпольного "завода" наркотики крупными партиями отправляли заказчикам по всей Украине.

"Именно оттуда шел товар, который в октябре 2022 года работники ДБР изъяли у наркодельцов в Харькове. Это - более 1,5 тонн соломки опийного мака, из которой можно было изготовить около 100 тысяч доз наркотиков стоимостью не менее 25 млн гривен", - говорится в сообщении.

Во время обыска в Запорожье изъяли около тонны соломки, оборудование для фасовки наркотических средств, огнестрельное и холодное оружие, черновые записи наркодельцов и задержали одного из организаторов производства.

Задержанному сообщили о подозрении в производстве и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие фигуранты, имеющие отношение к производству и каналы поставки наркотических веществ.