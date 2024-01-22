ГБР открыло дело в отношении директора юридического департамента НБУ: детали

Доктор юридических наук, член Национальной академии правовых наук Украины, профессор кафедры уголовного права Национальной академии внутренних дел Василий Шакун отметил, что есть надежда, что дело Зимы будет расследоваться эффективно, ведь западные партнеры требуют от Украины борьбы с коррупцией и ручным управлением в госорганах.

По данным издания, уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, которое одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В письме Зима рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков об отмене штрафов на общую сумму почти 63,5 млн грн, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена туда временная администрация. Свое решение он прикрывает интересами государства.

ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил и отозвал иски.

"Имею определенный оптимизм по расследованию этого дела. Ведь западные партнеры требуют от нас реальных действий, с другой стороны общество тоже не удовлетворено и требует действий. Реформы и т.д. А здесь на тебе - в НБУ выбрали второстепенное лицо - этого директора департамента. Мы же понимаем, что он не ключевой. Поэтому, ждем вручения подозрений и объявления фамилий всех причастных", - отметил Шакун.

В то же время, по его мнению, в действиях Зимы видится не просто ручной режим управления Фондом гарантирования вкладов физических лиц, а коррупция в чистом виде. Шакун также добавил, что в должностные обязанности Зимы не входит раздача указаний ФГВФЛ, а значит, он нарушил закон и должен за это отвечать.

По мнению Шакуна, для Государственного бюро расследований очень важно провести эффективное расследование дела Зимы.

"Для ГБР это ключевой момент, я надеюсь, что они проведут это расследование оперативно, беспристрастно", - сказал Шакун.

С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но прибыльный банк "Конкорд".

По словам совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки, на момент объявления НБУ решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы произвести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Однако процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и может длиться до трех лет.

В настоящее время в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка.