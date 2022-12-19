ГБР и ОГП остановили расследование дела на 4 млрд гривен против Жеваго

"Главным следственным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование по уголовному производству №62019000000000890 по подозрению Ж. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.З ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК Украины. Органом досудебного расследования проводится ряд следственных и других процессуальных действий, направленных на установление места нахождения подозреваемого, в том числе в рамках международного сотрудничества", - говорится в ответе ОГПУ.

Как напоминает издание, подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Олигарх тогда не явился на допрос в ГБР, уехав за границу. Речь идет об уголовном производстве (ГБР) по выводу $113 млн (сейчас эквивалент более 4 млрд грн) из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".

В июле 2021 года ДБР официально заявило, что Интерпол опубликовал красное оповещение о Жеваго. Пресс-служба олигарха эту информацию отрицала.

В августе 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование "Батальон Монако". Журналисты нашли ОГП Жеваго на его собственной яхте под названием "Z" стоимостью около $70 миллионов. После этого в ГБР заявили, что принимают меры по задержанию и экстрадиции в Украину одного из фигурантов журналистского расследования УП, подозреваемого в уголовном производстве Бюро в незаконной растрате средств.

ГБР, ОГП и Нацполиция не смогли подтвердить был ли Константин Жеваго объявлен в международный розыск через Интерпол и пытаются ли следователи экстрадировать его в Украину сейчас. ГБР написало отписку о тайне следствия.

В то же время, ОГП и ГБР проигнорировали вопросы журналистов относительно того, почему к Жеваго не была применена процедура специального досудебного расследования, которая позволяет провести уголовное производство и передать обвинения в суд даже в случае укрывательства подозреваемого от следствия.

Стоит отметить, что нанесенный банкротством подконтрольному Жеваго банку "Финансы и Кредит" убытки намного больше, чем $113 млн (4 млрд грн).

По сообщению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, банк должен кредиторам 31 млрд грн. Из них они не получили 27,5 млрд. грн. В частности, перед ФГВФЛ задолженность олигарха составляет 7,5 млрд грн.

Долг перед НБУ около 6 млрд. грн. Эти средства к банкротству уходили на финансирование бизнес-империи владельца банка - Жеваго. По оценкам фонда, из 40 млрд грн кредитного портфеля более 23 млрд грн было выдано связанным с Жеваго лицам.