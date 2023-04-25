ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГБР расследует гибель двух пограничников в Черниговской области: что произошло

Новина українською →
Чернигов, Вторник 25 апреля 2023 14:34
ГБР расследует гибель двух пограничников в Черниговской области: что произошло Фото: ГБР расследует гибель двух пограничников в Черниговской области (dbr.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства гибели двух военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Так, 24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения притоком реки Днепр.

"Лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих", - рассказывают в ведомстве о том, что известно предварительно.

Как добавляют в ГБР, в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников. Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.

Производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 УК Украины - нарушение правил кораблевождения.

"Пока в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось", - уточняют в ведомстве.

Как сообщалось, боец территориальной обороны погиб возле белорусской границы в Волынской области. Побратимы военного опровергают, что мужчина погиб в результате перестрелки с белорусской стороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Народная партия Черниговская область
NEWS
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России