В ДБР предлагают вести санкции против еще 200 российских компаний и граждан: список передан КМУ

Государственное бюро расследований вместе с другими правоохранительными органами активно работает над поиском и арестом российских активов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

"Исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировали списки принадлежащих российским структурам или граждан", - отметили в Бюро.

На основе этой работы ГБР подготовило письмо Кабинету министров о вынесении на рассмотрение СНБО решения о принудительном изъятии имущества и применении санкций в отношении компаний и лиц. Среди них:

ООО "Газпром Экспорт" (дочернее предприятие российского "Газпрома");

ООО "Междуречанский горно-обогатительный комбинат";

ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра";

ПАО "Пентопак";

ЧАО "Винницабытхим" (контролируется русским АО "Невская Косметика");

ООО "Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель - российская "Татнефть");

ООО "Полтава-Капитал";

ООО "Харьков-Капитал" и другие юридические лица и деятели.

К слову, еще раньше по материалам ГБР Совет нацбезопасности принял решение об изъятии активов некоторых российских компаний или на них уже наложены соответствующие санкции.

"Работа по поиску российского имущества и активов продолжается", - добавили в Государственном бюро расследований.