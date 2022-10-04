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В ДБР предлагают вести санкции против еще 200 российских компаний и граждан: список передан КМУ

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Вторник 04 октября 2022 04:48
В ДБР предлагают вести санкции против еще 200 российских компаний и граждан: список передан КМУ Фото: В ДБР предлагают вести санкции против еще 200 российских компаний и граждан (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Государственное бюро расследований вместе с другими правоохранительными органами активно работает над поиском и арестом российских активов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

"Исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировали списки принадлежащих российским структурам или граждан", - отметили в Бюро.

На основе этой работы ГБР подготовило письмо Кабинету министров о вынесении на рассмотрение СНБО решения о принудительном изъятии имущества и применении санкций в отношении компаний и лиц. Среди них:

  • ООО "Газпром Экспорт" (дочернее предприятие российского "Газпрома");
  • ООО "Междуречанский горно-обогатительный комбинат";
  • ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра";
  • ПАО "Пентопак";
  • ЧАО "Винницабытхим" (контролируется русским АО "Невская Косметика");
  • ООО "Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель - российская "Татнефть");
  • ООО "Полтава-Капитал";
  • ООО "Харьков-Капитал" и другие юридические лица и деятели.

К слову, еще раньше по материалам ГБР Совет нацбезопасности принял решение об изъятии активов некоторых российских компаний или на них уже наложены соответствующие санкции.

"Работа по поиску российского имущества и активов продолжается", - добавили в Государственном бюро расследований.

Напомним, СНБО 30 сентября принял решение о введении санкций против лиц, причастных к разрешению агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим президента РФ Владимира Путина.

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