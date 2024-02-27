В ГБР объяснили арест офиса "Синево": детали дела

В Государственном бюро расследований появилось официальное заявление после сообщений "Синево" об аресте головного офиса в Киеве. В ГБР говорят, что расследование ведется еще с 2022 года, и оно не препятствует деятельности медицинского предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Что заявили в ГБР

"Сотрудники ГБР еще с 2022 года проводят досудебное расследование по факту совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса государственного предприятия", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, в ходе расследования исследовалась законность перерегистрации части целостно-имущественного комплекса третьим лицам. В 2022 году следователем судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения.

"Подчеркнем, что никаких следственных действий в отношении указанного медицинского предприятия, препятствующих осуществлению его деятельности, не проводилось и после наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня", - отметили в ГБР.

Правоохранители напоминают, что указанный арест являлся неоднократно предметом судебных обжалований, которые оставили определение следователя судьи в силе.

В настоящее время уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Предыстория

Напомним, сегодня в сети лабораторий "Синево" заявили об аресте, наложенном Госбюро расследований (ГБР), на здание головного офиса и центральной лаборатории в Киеве.

Компания сообщила, что из-за ареста вскоре будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании, "что приведет к полной остановке работы сети лабораторий "Синево" в Украине".

Согласно заявлению компании, уголовное производство, в рамках которого ГБР был наложен арест на здание, ведется по факту незаконного выведения из госсобственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год.

Но в "Синево" обвинения отвергают. Там утверждают, что приобрели здание в 2010 году у физических лиц.

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