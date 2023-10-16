ГБР сообщило о подозрении в госизмене пограничнику, который сбежал в Россию (фото)

Пограничнику, который помогал оккупантам и сбежал в Россию, сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Детали дела

После предательства и побега, он дал большое интервью одному из российских пабликов, где рассказал, что подрывной деятельностью против Украины занимался с 2014 года, еще во время службы в Луганской области. Мужчина предоставлял террористам из так называемой "ЛНР" информацию о размещении подразделений Вооруженных сил Украины.

С началом полномасштабного вторжения он начал активно сотрудничать с российской ФСБ. Правоохранитель служил в пограничных подразделениях в Лисичанске, и полученная от него информация якобы помогала врагу наносить точные удары по позициям ВСУ.

Бегство из Украины

Получив ранение и пройдя реабилитацию, он воспользовался возможностью перевестись на Закарпатье и в июне 2022 года возглавил группу киберзащиты отделения связи одного из пограничных подразделений.

Фото: Предатель (dbr.gov.ua)

"Предатель хвастался, что на этой должности он продолжал передавать данные российским спецслужбам. А когда узнал, что его собираются проверять - сообщил об этом своим кураторам из Кремля. По их указанию, в составе группы уклонистов он незаконно пересек границу с Венгрией, в дальнейшем вылетел в Стамбул, а уже оттуда - в Москву", - говорится в сообщении.

Предатель рассказал, что его семья уже получила российское гражданство и он якобы планирует поселиться на Дальнем Востоке, где ему предлагают работу и жилье.

ГБР объявило ему о подозрении

Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание - до 15 лет заключения. Сейчас проверяются контакты предателя и его возможности по передаче секретных данных.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона. До этого ГБР заявило, что пограничнику доложено о подозрении в дезертирстве.

Украина продолжает выявлять предателей

Ранее стало известно, что СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Также СБУ разоблачила агента РФ, притворявшегося "спасателем", чтобы корректировать вражеские удары по Одессе. Он разбирал завалы после "прилетов" и разыскивал местоположения HIMARS.