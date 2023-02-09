RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР подтвердило задержание эксначальника таможенного поста "Черноморск-порт"

Фото: ГБР подтвердило задержание эксначальника таможенного поста "Черноморск-порт" (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное бюро расследований задержало одного из руководителей таможенного поста "Черноморск-порт" на вымогательстве взятки за экспорт зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Работники ГБР задержали бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины. Он был разоблачен на взяточничестве", - говорится в сообщении.

Отмечено, что таможенник, занимающий должность начальника отдела оформления этого же таможенного поста, требовал 4 тысячи 100 долларов за беспрепятственное перемещение через границу грузовиков с зерновыми культурами и получение на них необходимых экспортных сертификатов EUR1.

В данный момент продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются другие факты получения взяток и других причастных к взяточничеству на таможне. У фигуранта и лиц, причастных к этому преступлению, были проведены обыски. Среди прочего было обнаружено почти 100 тысяч долларов наличными.

Планируется сообщение о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В отношении задержанного бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Государственное бюро расследования задержало бывшего начальника таможенного поста в Одесской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная службаГБРОдесса