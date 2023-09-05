ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГБР объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича

Вторник 05 сентября 2023 15:25
UA EN RU
ГБР объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича Фото: Вадим Рабинович (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего народного депутата от фракции ОПЗЖ Вадимы Рабиновича. Его подозревают в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Как указано в базе МВД, Рабинович является "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой его исчезновения указано 26 июля 2023 года. Однако где именно он исчез – неизвестно.

Напомним, 1 августа, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, Рабинович скрывался за границей. Поэтому сообщение о подозрении осуществлено путем отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

Что этому предшествовало?

Вадиму Рабиновичу в результате распространения антиукраинской пропаганды среди населения и политического руководства стран ЕС объявили о подозрении в государственной измене. Бывшему народному депутату грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как отметила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, Рабиновича также объявят в розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Рабинович ГБР Оппозиционная платформа За життя
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта