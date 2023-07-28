ГБР объявило подозрение замглавы Госдумы РФ за поддержку оккупации Украины

Детали дела

Бабаков в эфире на вопрос российского пропагандиста Владимира Соловьева относительно захваченных РФ частей Донецкой и Херсонской областей, сообщил, что указанные области являются "экономической территорией, которые РФ должна не спонсировать, а развивать и использовать в собственных экономических целях".

Что ему за это грозит

В ГБР заявили, что таким образом он оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию частей территорий Украины.

Ему сообщили о подозрении по статье "оправдание и признание вооруженной агрессии РФ против Украины". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Бабаков уже фигурант уголовных дел в Украине

В ноябре прошлого сотрудники ДБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю председателя Государственной думы РФ Александру Бабакову, который владеет украинской энергетической компанией VS Energy.

Кроме того, Бабаков проголосовал за ряд федеральных законов о "включении Запорожской области и Херсонской области, а также Снигиревского и Александровского районов Николаевской области в состав России".

Тогда ему сообщили о подозрении в ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).