ГБР добивается возмещения более 100 млн гривен ущерба, который коррупционеры нанесли экологии

Как говорится в сообщении, в рамках расследования экологических преступлений ГБР сообщило о подозрении 108 человек. В суд направлено 77 обвинительных актов в отношении 126 человек.

Сумма ущерба в законченных уголовных производствах составляет более 150 млн гривен. В ходе досудебного расследования уже возмещено 29,8 млн. гривен. В общей сложности для возмещения ущерба работники ДБР инициировали арест имущества подозреваемых на сумму 71 млн гривен.

В ведомстве также сообщили о наиболее резонансных экологических преступлениях. Завершено досудебное расследование по факту незаконных рубок леса в Винницкой области, нанесших ущерб на 87 млн гривен. Объявлены подозрения работникам лесного хозяйства на Волыни, нанесшим ущерб на 39 млн грн.

Также разоблачена масштабная незаконная рубка леса в Закарпатье, нанесшая ущерб государству на 18 млн грн. Сообщено о подозрении бывшему высокопоставленному должностному лицу Госагентства по управлению зоной отчуждения в содействии незаконной рубке деревьев возле Чернобыля на 15,5 млн грн и т.д.

"Государственное бюро расследований подчеркивает: нажива на государственном имуществе или ресурсах государства, тем более в условиях войны, это преступление, не имеющее оправдания. И между преступлением и ответственностью чиновника - очень малый промежуток времени", - заявили в бюро.