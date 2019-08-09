Дайджест новин від ВДНГ: Atlas Weekend, рекордна кількість відвідувачів, модернізований підземний перехід та нова навігація

Що нового на ВДНГ? Модернізація території, нововведення, анонси заходів, та інші важливі події з життя Національного комплексу «Експоцентр України» протягом останніх 30 днів — у щомісячному дайджесті.

НОВИНИ

РОБОТА КОМАНДИ

Всього за годину обідньої перерви одного липневого дня команда ВДНГ утилізувала 17 кілограмів опалого листя, взявши таким чином участь у зборі сировини для еко-винаходу генія із Закарпаття Валентина Фречка!

Протягом навчального року Валентин разом зі своєю вчителькою збирали опале листя різних дерев та відсортовували його у спеціальні бокси. Потім всередині них розпочиналися певні хімічні процеси, завдяки чому дослідниками була отримана целюлоза, яка у кінцевому варіанті стала висушеним аркушем паперу.

До речі, нещодавно 18-річний винахідник отримав за свою технологію золоту медаль Genius Olympiad 2018 на олімпіаді у США!

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Підземний перехід до ВДНГ трансформувався у арт-об’єкт

Оновлене освітлення, очищені стоки та справжні витвори мистецтва на стінах — відтепер підземний перехід, що веде на ВДНГ, не тільки безпечний, а й неймовірно красивий.

Реалізовували проект студія Paint Hunters. Саме вони 14 днів поспіль працювали над його візуалізацією. Стіни переходу прикрасили фірмовими плашками, що складаються у павільйони (розробка Banda Agency) «заміксованими» із величезними квітами.

Трансформація переходу відбулася за підтримки партнерів ВДНГ: фестивалю Atlas Weekend, бізнес акселератору Omni Campus, школі Midgard, ресторану HayLoft Ukrainian BBQ, освітлення зробили ТОВ «ІМЕКС-МЕРЧЕНДАЙЗ».

Автонавігація на території

На ВДНГ з'явилась нова навігація для автомобілістів! Тепер заблукати, заїхати не туди або опинитися в пішохідній частині Експоцентру буде складно, хіба що навмисне. Наступним кроком адміністрація Експоцентру планує завершити 1 етап встановлення обмежувальних стовпчиків, щоб опинитися в пішохідних зонах ВДНГ автомобілям було фізично неможливо.

ТЕРИТОРІЯ

Навігація

Наприкінці минулого місяця на території ВДНГ встановили також зручну та зрозумілу навігацію для гостей Експоцентру. Отож, відтепер мандрувати між локаціями та відкривати для себе нові місця можливо набагато легше. Вказівники було встановлено за підтримки квиткового оператора Karabas.

Встановлено нові лавки

У липні на ВДНГ облаштували нові лавки. Виконані у фірмовому стилі авторства Banda Agency із надміцного бетону з кольоровим поліуретановим покриттям. Перші шість лавок встановили біля входу, неподалік інтерактивного майданчика «Лемурашник» та на Липовій алеї. Ще десять з’являться на території до кінця серпня.

Нові ліхтарі

Сучасному освітленню на ВДНГ — бути! Стильні, надійні, енергозберігаючі — у найближчому майбутньому центральну площу Експоцентру облаштують новими ліхтарями. Прототип першого, до речі, встановили саме минулого місяця, аби у тестовому режимі опрацювати всі побажання, зауваження, та внести корективи.

Догляд за територією

Цього місяця на ВДНГ видалено 11 вражених вершинним короїдом ялин, 9 сухостійних дерев листяних порід, проведена обробка від огнівки посадок самшиту — 1150 кв.м, підживлення декоративних насаджень — 1500 кв.м, видалення дикої порослі — 2000 кв.м, та борщівника Сосновського — 120 кв.м

ЩО ЩЕ ЦІКАВОГО?

Atlas Weekend

Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Сплин, ASAP Ferg, The Chainsmokers, Софія Ротару — скільки легендарних артистів виступили на ВДНГ у межах Atlas Weekend, всіх не перерахувати. Однак, гостей та фестивальників було ще більше!

Минулого року фестиваль Atlas Weekend зібрав разом 527 870 людей, а цього літа головну музичну подію країни відвідали 538 378 гостей. Отож, так, на ВДНГ встановлено новий рекорд!

День народження ВДНГ

Липень — особливий місяць для команди ВДНГ, адже саме у цю пору року Експоцентр святкує свій День народження. І цього липня, до речі, ВДНГ виповнився вже 61 рік!

ЛОКАЦІЇ

«Сад Гамаків»

У пошуках тиші й спокійного відпочинку зазирніть до «Саду Гамаків» на ВДНГ, ідеального місця для часу наодинці з собою чи цікавою книгою, байдикування з друзями й навіть для романтичних побачень. А ближче до вечору — насолоджуйтесь тут коктейлями та кінопоказами під відкритим небом.

Lounge Bar Fiorelli

ВДНГ поповнився двома новими інстаплейсами від Fiorelli. Одна знаходиться біля Оранжереї, а інша — біля 8 павільйону. А завершити фотопрогулянку територією можна полуничним Fragolino Bianco чи свіжим та грушевим Fragolino Dry у Lounge Bar Fiorelli.

Зона фудкортів «Гриль попід липами»

Зголодніли? На Липовій алеї розташовано п’ять мангальних точок із смачним шашликом та випічкою. Локація розрахована на 200 посадкових місць. У кафе «Генацвале» та «Бадагі» гостей парку нагодують справжнім грузинським соковитим шашликом, хачапурі із різними начинками та іншими традиційними східними стравами. А у «Терасі м’яса» можна насолодитися справжнім соковитим стейком та овочами гриль.

ІВЕНТИ

Травень – вересень

Літо на ВДНГ

Вся територія

Проект, що об’єднує усі розваги ВДНГ в один. Величезний парк, де можна кататися на велосипеді чи роликах, ганяти на електротранспорті, годувати тварин у контактному зоопарку, розважатися у гойдалковому парку або долати перешкоди – у мотузковому. А від спеки можна врятуватися у басейні просто неба.

17 серпня

Latin Shadows – жива музика у «Пікнік Сад»

Пiкнiк Сад

Fantastic Jazz Band та латиноамериканська класика — зачаровуючий мікс вогняного ритму і казкових гармоній південноамериканського континенту. Прозвучать п'єси бразильської і афрокубинської музичної культури.

17 - 18 серпня

Реп Шмеп Йо Кураж Базар

Павільйон 19

Кураж Базар запрошує на щорічну зустріч прихильників вуличної культури. Тут — графіті, дух Брукліну й прокачані тачки — це все про Реп Шмеп Йо! Що ще? Street wear на барахолці, який зацінить навіть Каньє Вест, майстер-класи по тверку, скейт-парк для справжніх екстремалів, змагання з вуличних танців, баскетбол та бейсбол й навіть бітбокс. Але справжня пушка — хедлайнери Alyona Alyona та Kyivstoner.

24 серпня

День Незалежності України на ВДНГ

Поляна ВДНГ

ВДНГ приєднується до святкування Дня Незалежності України!

У програмі: розважальні активності для маленьких гостей, тематичні майстер-класи та живі виступи музичних гуртів. А найголовнішою частиною події стане встановлення дітьми рекорду по складанню найдовшого прапора держави з кубиків лего.

Щосереди та щосуботи до 31 серпня

Carbon Media Art Lab Lito

Павільйон 13

Щотижня учасники лабораторії зустрічаються у середу та суботу впродовж всього літа, аби отримати навички створення медіа та арт-інсталяцій, опанувати віджеїнг, відеомапінг, технологію роботи зi свiтлом, лазерами й свiтлодiодними стрiчками.

31 серпня - 1 вересня

Фестиваль Кава Квест Фест

Павільйон 1

Класика, альтернатива, чи, може, авторська кава — у океані смаків знайди свою на фестивалі Кава Квест Фест! У програмі — улюблені міські кав’ярні, запеклі бариста батли, солодкий спектр десертів, експрес побачення та захоплюючий квест. Давай на каву!

31 серпня - 31 жовтня

Виставка Body worlds — «Всесвіт тіла»

Павільйон 4

Вперше в Україну їде всесвітньо відома виставка BODY WORLDS — «Всесвіт тіла». На прикладах «живих» експонатів глядачі зможуть простежити всі зміни, що відбуваються з тілом людини протягом життя, розкласти для себе по поличках процеси фізичної життєдіяльності, дізнатися про можливості збереження здорового організму протягом усього життя.

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vdng.ua

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