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Всесвітній економічний форум перенесли на літо 2021

Давос, Середа 26 серпня 2020 16:30
Всесвітній економічний форум перенесли на літо 2021
Фото: Всесвітній економічний форум (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: РБК-Україна

Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли з кінця січня на початок літа 2021 року. Однак точної дати проведення форуму поки не називають.

Про це йдеться в заяві ВЕФ.

"Я хочу поділитися з вами новиною, що ВЕФ сьогодні вдень прийняв рішення перенести щорічне засідання в Давосі у 2021 році на початок наступного літа", - заявив керуючий директор ВЕФ Едріан Монк.

Він зазначив, що рішення про перенесення Форуму не було легким, однак експерти вважають, що в січні 2021 року неможливо буде провести Форум у безпечній обстановці.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу також були перенесені Олімпійські ігри.

Крім того, перенесли церемонію вручення "Золотого глобуса".

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