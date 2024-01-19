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В Давосе важной задачей было привлечь инвестиции в Украину для увеличения ВВП, - Тимченко

Пятница 19 января 2024 19:11
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В Давосе важной задачей было привлечь инвестиции в Украину для увеличения ВВП, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

На Всемирном экономическом форуме в Давосе украинское бизнес-сообщество сконцентрировалось на переговорах с международными партнерами по привлечению западного капитала, что может помочь увеличить ВВП Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNBC генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Украина в Давосе на вершине повестки дня. Нас слышат наши партнеры, правительства, глобальные компании. Конечно, мы здесь, чтобы привлечь капитал, защитить нашу экономику и помочь продолжить увеличивать ВВП Украины. Мы должны открыть Украину миру в течение этого времени", - сказал Тимченко. .

Он подчеркнул, что важно международным инвесторам доносить сигнал, что инвестировать в Украину можно и нужно уже сейчас. Для этого ДТЭК демонстрирует инвесторам свой пример - строительство Тилигульской ветроэлектростанции в Николаевской области во время войны с объемом инвестиций в сотни миллионов долларов.

"Это наш лучший аргумент для международных партнеров, финансовых институтов, энергетических компаний. Смотрите на нас, приходите в Украину, оцените какая здесь ситуация и первыми берите инициативу", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции - Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Данный проект поддерживается Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании. Общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн евро.

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Максим Тимченко ДТЭК
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