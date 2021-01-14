Через тиск НАБУ на одного з великих виробників АПК йде подорожчання цін, - експерт

Фото: виробництво яєць (з відкритих джерел)

Подорожчання яєць в Україні викликано трьома факторами, один з яких - тиск з боку НАБУ на одного з великих українських виробників, агрохолдинг "Авангард" бізнесмена Олега Бахматюка.

Про це заявила головний редактор порталу AgroPolit Наталія Білоусова.

"Загальна світова причина, яка штовхає вартість продовольства й продуктів (в тому числі і на соціальні продукти, такі як м'ясо, цукор, соняшникова олія) - зменшення світового урожаю зернових і як наслідок - подорожчання комбікормів для тваринницьких підприємств. В Україні вона реалізується так: нещодавно було вже третя заява декількох тваринницьких асоціацій про те, що недоотримання врожаю призвело до зростання цін на зернові на 75-80% і відповідно - на корми для свиней і птиці на 45-50%. Комбікорми у структурі собівартості продукції тваринництва в середньому займають 65-70%, тому ми бачимо через це подорожчання виробництва. Тобто це перший фактор, і в ньому ми як країна не унікальні, а йдемо в ногу зі світом", - пояснює вона.

Крім цього, за її словами, є ще дві внутрішні причини зростання цін на яйця.

Перша - підвищення мінімальних заробітних плат, подорожчання енергоносіїв, пояснює вона і додає, що це лягає в загальні виробничі витрати й збільшує собівартість яєць.

Друга внутрішня причина криється в ситуації навколо найбільшого українського виробника яєць - компанії "Авангард" (у її власника, засновника Ukrlandfarming Олега Бахматюка, відкритий конфлікт з НАБУ, - ред.), який впливає на його роботу - закриття фабрик, зменшення кількості працюючих і спад виробництва, таким чином пропозиція яєць від компанії об'єктивно за рік через нього зменшилася.

"Що це за фактор? Він полягає в тому, що близько 1,5 року тривають судові розборки цієї компанії з НАБУ: ми бачимо, що через це найбільший виробник яєць не може нормально функціонувати, кредитуватися. Сьогодні компанія закрила 7 своїх фабрик і звільнила 3 500 співробітників. Насправді це непроста ситуація: найбільший виробник виграв ряд судових справ, в той час у НАБУ своя позиція. Ця вся невирішеність ситуації призводить до того, що "Авангард" зменшує виробничі потужності - за рік вони скоротилися на 25%", - пояснює вона.

За її словами, усі ці три фактори в тій або іншій мірі і призводять до того, що ціни на яйця курячі ростуть.

Нагадаємо, акціонер агрохолдингу Олег Бахматюк раніше заявляв, що головною причиною тиску на підприємства є його особиста помста директора НАБУ Артема Ситника.

Як відомо, Ситник був визнаний судом винним у корупції і внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.