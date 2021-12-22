Тиском на опозицію влада руйнує довіру до держави з боку західних партнерів, - Рудик

"Державі зараз потрібно консолідувати сили, працювати на те, щоб вирішити проблеми і кризи, а не відволікати від них увагу. На жаль, влада вирішила йти іншим шляхом і створювати скандали утисками опозиції. Те, що відбувається зараз, це - спроба підриву нашої єдності зсередини", - заявила Рудик.

На її думку, влада зосередилась на політичних розправах над демократичною опозицією. Про це свідчить і спроба рейдерського захоплення фракції "Голос", і підозра у держзраді лідеру "Європейської солідарності".

"І "Голос", і "Європейська солідарність", коли працюють з міжнародними партнерами, завжди йдуть єдиним фронтом. Тому що допомога Заходу критично важлива і ми знаємо, що від того, наскільки ми єдині і наскільки консолідовано будемо виглядати, буде залежати те, наскільки нам будуть довіряти як країні", - додає Рудик.

Натомість влада взяла курс на скандальні політичні шоу, які не так додадуть рейтингів, як зруйнують довіру до держави, додає вона.

"Влада вирішила якось відволікти українців від проблем, які зараз є в країні. Ми сьогодні не говоримо про те, що у нас проблеми з ковідом і наступного року потрібно вже буде робити третю вакцину. Ми не говоримо про енергетичну чи економічну кризу. Але від замовчування ці виклики нікуди не дінуться", - констатує парламентар.