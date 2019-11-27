Тиск на Бахматюка призведе до гіршого сценарію, - Concord Capital

Можливий тиск Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) може мати катастрофічні наслідки для бізнесу власника групи компаній Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Про це йдеться в повідомленні Concord Capital, передають ЗМІ.

Як відзначають експерти, будучи нездатним натиснути на дійсно "велику рибу", якою є колишні акціонери "ПриватБанку", держава сконцентрувала свої зусилля на переслідуванні Олега Бахматюка і Костянтина Жеваго.

Якщо тиск на Жеваго не виглядає дуже шкідливим для його ключового бізнесу, Ferrexpo, то атаки на Бахматюка можуть мати катастрофічні наслідки для його фермерського бізнесу, впевнені експерти.

Concord Capital вважає, що Бахматюк і його можливі партнери в НБУ, які підозрюються у змові по справі про рефінансування VAB Банку, зможуть довести в суді відсутність підстав у твердженнях НАБУ. Однак це не гарантує припинення державного тиску на Бахматюка, попередили аналітики.

Бахматюк оприлюднив план можливого врегулювання заборгованості, який, як він стверджував, активно обговорювалося з державними органами. Коментуючи це питання минулого тижня, Бахматюк сказав, що він близький до укладення угоди, за якою він виплатить до 8,5 млрд грн в Фонд гарантування вкладів протягом восьми років.

Якщо б план був виконаний, це дозволило б Бахматюку продовжити переговори про реструктуризацію заборгованості з міжнародними кредиторами, можливо, навіть на більш вигідних умовах, ніж пропонувалося минулої зими, вважають експерти.

У той же час, можлива боргова угода з державними структурами виглядає занадто добре, щоб бути правдою, зазначили аналітики. Беручи це під увагу, а також нещодавній тиск з боку НАБУ, Concord Capital вважає, що найгірший сценарій зараз більш імовірний.

Наголошується, що цей сценарій передбачає тиск уряду на Бахматюка і його втрату контролю над Ukrlandfarming, що, ймовірно, призведе до розвалу цього бізнесу. У підсумку це припускає незначні стягнення будь-якого боргу Бахматюка, особливо вимог міжнародних кредиторів та державних структур, підкреслили аналітики.

Як відомо, група компаній Ukrlandfarming Олега Бахматюка платить мільярдні податки і працюють у ній 27 000 людей. Через дії НАБУ ці люди можуть втратити роботу.

Раніше співробітники НАБУ приїхали в офіс одного з найбільших банків України - "Райффайзен Банку", щоб затримати голову правління Олександра Писарука, колишнього першого заступника голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка знаходиться в Лондоні.

12 листопада стало відомо, що Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо НАБУ і ГПУ, які поновили кримінальну справу стосовно VAB банку.

Він пояснив, що підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу "Укрлендфармінг", а також відкинув претензії Нацбанку в розмірі 29,3 млрд грн боргу перед державою.

Ексміністр фінансів Олександр Шлапак повідомив, що Бахматюк боровся за VAB банк до останнього і намагався внести 200 млн доларів для його порятунку.

Відомо також, що об'єднання "Бізнес-Варта" і "Український клуб аграрного бізнесу" звернулися до президента Зеленського на захист "Укрлендфармінг" Бахматюка.

18 листопада повідомлялося, що експертиза спростовує звинувачення НАБУ. 15 листопада Вищий антикорупційний суд визначив для колишнього першого заступника Нацбанку запобіжний захід у вигляді застави в 5 млн гривень.

Згодом стало відомо, що "Райффайзен банк" внесе заставу за Писарука і залишить його на посаді.

НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Однак Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів вкладникам.