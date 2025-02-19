"Давайте не попадать в российские ловушки". Каллас сделала заявление после разговора с Рубио

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас имела разговор с государственным секретарем США Марко Рубио после переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии. Она призвала, не попадать в российские ловушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter (Х).

Кая Каллас отметила, что работая вместе с США, они смогут достичь справедливого и длительного мира на условиях Украины.

"Россия будет пытаться нас разделить. Давайте не идти в ее ловушки", - написала она.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и РФ. На пресс-конференции по итогам встречи с российской стороной специальный представитель президента США Стив Уиткофф оценил переговоры как очень позитивные. По его словам, американская сторона не могла представить лучшего результата.

Марко Рубио считает, что для завершения войны России против Украины необходимо всем сторонам пойти на уступки, а условия мира должны устраивать всех. Он озвучил ряд условий, которые нужно выполнить для прогресса в процессе переговоров. Они включали: возобновление работы посольств в Москве и Вашингтоне для усиления технических и экспертных вопросов, а также переговоров между обеими странами, назначение команды высокого уровня с участием экспертов, которые будут работать с представителями другой стороны для определения параметров, как должен выглядеть конец войны в Украине, идентифицировать возможности по поводу того, возможно ли довести конфликт до допустимого завершения.

Президент Украины назвал такую встречу обсуждением Украины без участия Украины, заявив, что не будет признавать результатов переговоров.