Давал Украине несколько часов. Главу Минфина Германии могут лишить депутатского иммунитета

Поскольку взял еще один кредит в том же банке - ему теперь угрожает уголовное преследование за получение льгот.

Отдел по борьбе с коррупцией берлинской прокуратуры в настоящее время изучает вопрос о снятии с Линднера депутатского иммунитета, чтобы иметь возможность провести официальное расследование.

Представитель прокуратуры заявил, что это обычная практика в таких случаях и что это не означает, что есть первоначальное подозрение.

Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, Линднер в начала полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что российские военные захватят нашу страну за несколько часов.

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