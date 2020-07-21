ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Даша Астаф'єва без ліфчика показала соковиту фігуру і подратувала фанатів

Вівторок 21 липня 2020 22:16
Даша Астаф'єва без ліфчика показала соковиту фігуру і подратувала фанатів
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Анна Кисельова

Українська артистка похвалилася ідеальними формами на художніх фото

Українська співачка, модель, ведуча та актриса Даша Астаф'єва постала перед шанувальниками у відвертому образі. Артистка без ліфчика показала соковиту фігуру і вразила шанувальників чуттєвими знімками в чорному платті. "Гарячі" фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

34-річна знаменитість відображена у короткій чорній сукні з довгим рукавом без спідньої білизни. Даша позує біля вікна при природному денному освітленні. На чуттєвих знімках артистка з натуральним макіяжем показує всю жіночність у вигинах тіла, які тонко підкреслює контрастний фон і яскраве світло.

Даша Астаф'єва без ліфчика показала соковиту фігуру і подратувала фанатів

Даша Астаф'єва без ліфчика показала соковиту фігуру і подратувала фанатів

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники буквально закидали артистку компліментами.

  • Як завжди дивовижні фото!!!
  • Шикарно-чуттєво! Втім, як завжди.
  • Як завжди просто чудова.
  • Лебідонька.
  • Сама ніжність...
  • Обожнюю Ваші художні фото.
  • Розкішна!!!!

    Скріншоти коментарів

    Нагадаємо, що раніше Астаф'єва показала соковиту фігуру після карантину. Шанувальники вважають, що тепер артистка виглядає ще краще.

    Читайте РБК-Україна в Google News

    Новини України Даша Астаф'єва
    Styler
    On Top
    Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
    Пропустити Погоджуюся