Das auto: в чем феномен немецких автомобилей

Автомобили немецких марок считаются одними из самых лучших, и это справедливо. Но почему так произошло и всегда ли у "немцев" такое преимущество?

О том, почему немецкие машины считаются лучшими, и так ли это действительно, читайте в материале РБК-Украина .

О том, какие автомобили сегодня следует считать немецкими, можно написать отдельную статью. Если попробовать кратко, то это прежде всего извечные германские марки Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Opel – пусть даже некоторые здесь и принадлежали иностранцам дольше, чем немцам.

Смело можно добавить сюда и европейское подразделение американского Ford, ведь оно базируется в Германии и в свои лучшие полвека подстраивалось в первую очередь под ее рынок. Наконец, есть еще люксовая троица или брендов, или суббрендов – Alpina, AMG и Maybach. А об отдельных экскюзивных мануфактурах, изготовляющих редкие машины поштучно, в этот раз вспоминать не будем.

Почему "немцы" лучше

Несомненно, большинство машин от немецкого автопрома можно отнести к эталонным образцам промышленной продукции. Не то чтобы они были однозначно лучшими, но можно говорить об одном характерном отличии, присущем именно "немцам". Они не просто технически совершенны, часто их совершенство, так сказать, самоцель: конструкторы тянутся к ней без оглядки на себестоимость. Плюс хорошо известна национальная черта немцев: стремление к добротности окружающих их вещей.

Такие национальные особенности не могли не отразиться на потребительских качествах немецких машин – по крайней мере, большинстве из них: они добротны, экономичны, удобны и долговечны. (Хотя нельзя не отметить, что в некоторых случаях немецкие конструкции получаются слишком сложными и это сказывается на их ресурсе).

Наверное, прежде всего немецкое качество проявляется в интерьере: все продумано до мелочей и в оформлении, и в оснащении, плюс использованные материалы гарантируют износостойкость. Фурнитура и оснащение интерьера не скрипит даже после сотен тысяч километров пробега, все кнопки нажимаются со благородным откликом и работают долго, звукоизоляция всегда лучше, чем у одноклассников.

Подобным образом можно оценить и ходовую часть большинства германских машин: если одним словом, то ее характеризуют как хорошо сбалансированную. Это значит, что она обычно неплохо ведет себя и на скоростных трассах, и на выбоинах. С одной стороны, германская подвеска не всегда хороша с точки зрения комфорта. Но с другой – даже в исполнении для гладких путей и быстрой езды она нечасто гремит на волнах и выбоинах, хорошо поглощая неровности благодаря хорошо обсчитанной упругости.

В последние десять – пятнадцать лет целая когорта немецких автомобилей отличается от марок других стран количеством сложных систем на борту. Массовые общедоступные модели стали буквально выставкой высоких технологий: двигатели с непосредственным впрыском, надувом двух типов и другими инновациями, преселективные трансмиссии с двумя сцеплениями, подвески с интеллектуальной регулировкой жесткости и т.д. Сегодня самые богатые комплекты электронных систем безопасности и водительских помощников встречаются именно в немецких машинах.

Не все идеально

К сожалению, нельзя сказать, что вся эта технологическая полнота придала "немцам" долговечности и ремонтопригодности – на самом деле часто здесь все наоборот. Но каждая медаль имеет обратную сторону, и перечислять недостатки "немцев" мы попробуем в другой раз. Главное, что пока немецкая машина молода – она действительно безотказна.

Хорошо, что доступность и выбор запчастей к "немцам" проще, чем к основным конкурентам – машинам из Японии. Хотя бы потому, что зачастую помимо "оригинала" предлагается сразу несколько альтернативных вариантов от уважаемых европейских производителей запчастей. Все они доступны и по цене, и физически, поскольку и их родина, и европейские склады производителей Украины относительно недалеко.

Цена бренда и цена на рынке

Автомобильные маляры и мастера кузовного ремонта утверждают, что немецкие машины обычно имеют более долговечные кузова, потому что их металл лучше защищен от коррозии – и толстым слоем краски, и разного рода антикорами. Между тем именно кузов – главная часть автомобиля, вокруг которой формируется ее удобство и долговечность.

Наконец немецкий автопром имеет такое нефизическое преимущество как хорошее имя. Свою высокую репутацию у "немцев" издавна. Вероятно, поэтому, в отличие от многих других (и не менее достойных!) конкурентов, заявивших о себе на рынке только в 1970 – 90-е все немецкие марки считаются престижными. Да и более того, сразу четверо из них признаны автомобильной общественностью премиальными.

Словом, совершенно неудивительно, что с годами машины немецких марок медленнее других теряют в цене.

Кратко

Следует отметить, что в этой статье собраны обобщенные данные и определенный абзац может не касаться какой-то отдельной немецкой модели, ведь каталоги нынешних автопроизводителей насыщены разнообразием типов, классов и размерностей. Кстати, это еще один плюс в пользу немецких машин: у автомобилиста с деньгами наготове всегда есть широкий выбор.