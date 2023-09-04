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В Дарницком районе Киева будут проводить военные учения

Фото: в Дарницком районе Киева будут проводить военные учения (facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Дарницком районе Киева группировки сил и средств обороны будут проводить военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дарницкую районную государственную администрацию.

"С сегодняшнего дня и в течение трех последующих дней в рамках Дарницкого района группировки сил и средств обороны Киева будут проводить военные учения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цель учений - наращивание боевых способностей во время подготовки и ведения оборонной операции.

Украинцам напоминают о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники.

Оборона Киева

Напомним, ранее Киевсовет выделил дополнительные средства на строительство и обустройство опорных пунктов в административных границах столицы.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что хотя Киев не входит в зону возможных боевых действий, город остается приоритетной целью №1 для россиян.

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КиевДарницкий район