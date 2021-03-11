"Дарниця" запустила новий формат орбнлайн-екскурсій виробництвом

Фармацевтична компанія "Дарниця" розширила проект віртуальних екскурсій на підприємство. Тепер завітати на виробництво і спостерігати за створенням ліків в режимі реального часу можна за допомогою Facebook.

Генеральний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Андрій Обрізан зазначив, що у 2021 році компанія анонсувала проведення трьох сезонів Facebook-екскурсій.

В рамках кожного сезону кожен користувач, за його словами, зможе онлайн оглянути різні ділянки, наприклад, виробництво лікарських засобів в ампулах, інфузійних розчинів, твердих лікарських форм та роботизований логістичний комплекс. Програма передбачає відвідування одного виробничого цеху під час однієї екскурсії. Він також додав, що відвідувачі зможуть поставити свої питання і отримати відповіді компетентних фахівців.

"Дарниця" стала першою компанією, яка усунула всі перешкоди і запросила зазирнути за лаштунки виробництва в режимі реального часу. Минулого року ми започаткували віртуальні екскурсії в Zoom як частину платформи для спілкування зі споживачами і продовжуємо її вдосконалювати. В умовах підвищеної уваги до фармацевтики це дає впевненість у належних умовах виробництва лікарських засобів. Функціонал прямих трансляцій в соціальних мережах із системою оповіщення користувача дозволяє вчасно долучитися до екскурсії з будь-якої точки і повноцінно взаємодіяти зі спеціалістами компанії", - розповів Обрізан.

Він нагадав, що до введення карантинних обмежень "Дарниця" першою на фармацевтичному ринку України відкрила лаштунки виробництва та проводила регулярні екскурсії для всіх охочих. Після початку пандемії компанія перенесли екскурсії на платформу Zoom з можливістю реєстрації на корпоративному веб-сайті.