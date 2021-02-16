"Дарниця" скоротить термін виходу нових лікарських засобів шляхом цифрових технологій
Фармацевтична компанія "Дарниця" до кінця 2021 планує випустити понад 25 нових фармацевтичних брендів, які загалом нараховують 50 товарних позицій.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
За словами директора з регуляторних питань "Дарниці" Олександра Торгуна, кожен четвертий новий продукт з'явиться на аптечних полицях на 2 місяці раніше запланованого графіка завдяки тому, що компанія перейшла на цифрові технології.
Він зазначив, що компанія інвестувала в цифровізацію близько 100 мільйонів гривень, що дозволило підвищити ефективність процесу реєстрації та внесення змін в досьє лікарських засобів і мінімізувати ризики, викликані карантинними обмеженнями.
"Досягти зростання ефективності в регуляторній сфері ми змогли завдяки орієнтованості на передовий світовий досвід, постійного пошуку і впровадження прогресивних ідей. Пріоритетом "Дарниці" є пацієнт і ми робимо все, щоб забезпечувати максимальний рівень якості та безпеки наших продуктів ", - зазначив Торгун.
Він нагадав, що "Дарниця" першою серед фармкомпаній в Україні почала досліджувати вплив цифрових технологій на прискорення виходу нових продуктів і збільшення доступності лікарських засобів.
За словами Олександра Торгуна, "Дарниця" вже використовує повністю цифрове досьє, перейшла на електронний моніторинг застосування лікарських засобів і початку використання електронних майстер-файлів (eTMF) в процесі клінічних досліджень.
"Цифрові інновації стабілізують роботу регуляторної служби і зменшують вплив факторів ризику, викликаних локдауном. У 2020 році ми здійснили 24 реєстрації нових лікарських засобів, 55 препаратів були перереєстровані, внесені 350 змін у реєстраційні посвідчення. Ми отримали твердження 90 процедур в 16-ти країнах світу, що також є результатом цифрової взаємодії й дозволяє компанії фокусно розширювати присутність на зовнішніх ринках ", - повідомив директор департаменту з регуляторних питань "Дарниці".
Він зазначив, що завдяки трансформації регуляторного департаменту і новим цифровим платформ компанія завершила клінічні дослідження у надскладних умовах і прискорила процес виходу 10-ти нових продуктів. І у 2020 році "Дарниця" кожні два тижні отримувала нову реєстрацію ліків, а також щотижня здійснювала перереєстрацію власних продуктів в Україні.
Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.
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