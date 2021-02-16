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"Дарниця" скоротить термін виходу нових лікарських засобів шляхом цифрових технологій

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 15:44
"Дарниця" скоротить термін виходу нових лікарських засобів шляхом цифрових технологій Фото: "Дарниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Фармацевтична компанія "Дарниця" до кінця 2021 планує випустити понад 25 нових фармацевтичних брендів, які загалом нараховують 50 товарних позицій.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами директора з регуляторних питань "Дарниці" Олександра Торгуна, кожен четвертий новий продукт з'явиться на аптечних полицях на 2 місяці раніше запланованого графіка завдяки тому, що компанія перейшла на цифрові технології.

Він зазначив, що компанія інвестувала в цифровізацію близько 100 мільйонів гривень, що дозволило підвищити ефективність процесу реєстрації та внесення змін в досьє лікарських засобів і мінімізувати ризики, викликані карантинними обмеженнями.

"Досягти зростання ефективності в регуляторній сфері ми змогли завдяки орієнтованості на передовий світовий досвід, постійного пошуку і впровадження прогресивних ідей. Пріоритетом "Дарниці" є пацієнт і ми робимо все, щоб забезпечувати максимальний рівень якості та безпеки наших продуктів ", - зазначив Торгун.

Він нагадав, що "Дарниця" першою серед фармкомпаній в Україні почала досліджувати вплив цифрових технологій на прискорення виходу нових продуктів і збільшення доступності лікарських засобів.

&quot;Дарниця&quot; скоротить термін виходу нових лікарських засобів шляхом цифрових технологій&quot;Дарниця&quot; скоротить термін виходу нових лікарських засобів шляхом цифрових технологій

За словами Олександра Торгуна, "Дарниця" вже використовує повністю цифрове досьє, перейшла на електронний моніторинг застосування лікарських засобів і початку використання електронних майстер-файлів (eTMF) в процесі клінічних досліджень.

"Цифрові інновації стабілізують роботу регуляторної служби і зменшують вплив факторів ризику, викликаних локдауном. У 2020 році ми здійснили 24 реєстрації нових лікарських засобів, 55 препаратів були перереєстровані, внесені 350 змін у реєстраційні посвідчення. Ми отримали твердження 90 процедур в 16-ти країнах світу, що також є результатом цифрової взаємодії й дозволяє компанії фокусно розширювати присутність на зовнішніх ринках ", - повідомив директор департаменту з регуляторних питань "Дарниці".

Він зазначив, що завдяки трансформації регуляторного департаменту і новим цифровим платформ компанія завершила клінічні дослідження у надскладних умовах і прискорила процес виходу 10-ти нових продуктів. І у 2020 році "Дарниця" кожні два тижні отримувала нову реєстрацію ліків, а також щотижня здійснювала перереєстрацію власних продуктів в Україні.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

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