"Дарниця" інтегрує процеси контролю якості та логістики в хмарну інфраструктуру

Фото: завод "Дарниці" (РБК-Україна)

Фармацевтична компанія "Дарниця" почала другий етап трансформації системи управління, що передбачає зміну процесів управління якістю та складською логістикою для вдосконалення та об'єднання інформаційних систем і процесів в єдину інфраструктуру.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії відзначили, що для цього "Дарниця" використовує найсучасніші рішення компанії SAP на платформі S4 і хмарні обчислювальні ресурси, які забезпечує Microsoft Azure.

Цінність такого підходу полягає в тому, що в підсумку буде вибудувано чіткий і злагоджений ланцюг поставок. Крім того, трансформація дасть компанії переваги у вигляді підвищення ефективності внутрішніх процесів, забезпечення повноти та доступності інформації, а також розширить можливості для аналізу процесів управління якістю.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, "Дарниця" трансформується з використанням цифрових продуктів.

"Ми співпрацюємо з лідерами глобального ринку ІТ і впроваджуємо найсучасніші рішення. Впровадження цифрових технологій з одночасним проведенням реінжинірингу всіх процесів удосконалює управління компанією, збільшує прозорість і ефективність бізнесу. Система управління компанією стане цілісним організмом, керівництво яким здійснюється за допомогою хмарної версії ERP. Змінюючись, ми стаємо частиною глобальної цифрової економіки", - зазначив Шимків.

Зміни виведуть логістичні процеси в компанії на новий рівень розвитку завдяки впровадженню рішень світових лідерів - компанії SSI Schaefer для роботизованого складу та компанії SAP в області управління ланцюгом поставок.

Директор з якості "Дарниці" Ольга Крамаренко зауважила, що діджиталізація ключових процесів системи якості і САРА (коригувальні та запобіжні дії по поліпшенню процесів організації, для усунення причин невідповідностей або інших небажаних ситуацій) допоможуть не тільки в питанні оптимізації, але і забезпечать цілісність даних, а також повну відповідність вимогам міжнародних стандартів cGMPs.

"Ми постійно удосконалюємо систему якості, щоб покращувати її надійність, підвищувати ефективність процесів і процедур, підтримувати належний стан функціонування та обслуговування обладнання, кваліфікацію і навчання персоналу. Це допомагає запобігти збоям і гарантує, що виробництво лікарських засобів відповідає стандартам якості. Споживачам ліків це дає впевненість в якості, ефективності та безпеки наших препаратів, їх відповідності реєстраційної документації", - додала Крамаренко.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року. У 2019 році "Дарниця" оголосила про трансформації бізнесу.

Компанія провела ребрендинг і представила нову стратегію - побудова міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджиталізацію процесів.

Компанія фокусується на лікуванні найбільш поширених захворювань у галузі кардіології, неврології і болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.