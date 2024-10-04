Danone и Минздрав запускают социальную инициативу, усиливающую систему медицинской реабилитации в Украине

Так, финансовую поддержку развития инфраструктуры и обучения медицинских работников получили Национальный институт рака, Центр медико-социальной реабилитации ветеранов войны и Национальный центр "Unbroken".

Чтобы привлечь внимание украинцев к значению комплексной медицинской реабилитации для будущего общественного здоровья и экономической устойчивости, а также с целью проинформировать возможности восстановления для каждого, Danone вместе с партнерами начинает масштабную коммуникационную кампанию "Будущее есть!".

Эта инициатива призвана зазвучать реальными историями украинцев, которые прошли свой путь в системе медицинской реабилитации и получили ценный опыт для тех, кто решает его начать.

Среди героев - врачи центров реабилитации, реабилитологи-практики и проходящие восстановления пациенты. Все это для того, чтобы каждый, кто по разным причинам нуждается в реабилитации, знал доступные возможности и с верой в будущее становился на этот путь.

Первый спецпроект, реализованный вместе с "Украинская правда.Жизнь", рассказывает о Павле Козаке — мужчине, который еще в школе получил травму спины и оказался в колесном кресле, и при этом смог получить высшее образование, получить работу, а еще — активно заниматься спортом . С 2014 года он присоединился к команде военных, работавших в сфере реабилитации, а теперь работает ментором в реабилитационном центре Unbroken.

"По моему мнению, инвалидность – это не порок, травма или патология, а состояние души. Поэтому всегда нужно акцентироваться на возможностях, а не на ограничениях", – говорит Павел Козак.

Одним из подопечных Павла Иван Батрак из Днепропетровщины. Во время вражеских обстрелов снаряд попал в его квартиру, а обломки повредили мужчине спину. После нескольких операций в Днепре он был эвакуирован в Первое медицинское объединение Львова. Сейчас Иван постепенно возвращается к полноценной жизни: вместе с Павлом играет в баскетбол на колесных креслах, а также овладевает новой профессией барбера.