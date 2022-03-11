Данія відновила будівництво газопроводу Норвегія-Польща

Будівництво данської частини Baltic Pipe, яка з'єднає Польщу з норвезькими газовими родовищами, відновилося після дев'ятимісячної перерви. Трубопровід повинен знизити залежність Польщі від російського газу, але будівництво було зупинено в травні 2021 року через екологічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Данський мережевий оператор Energinet отримав новий екологічний дозвіл і як і раніше очікує, що трубопровід буде частково введений в експлуатацію з 1 жовтня цього року, а з 1 січня 2023 року - на повну потужність до 10 млрд кубометрів. Призупинення відкладено дату запуску на три місяці.

Вторгнення Росії в Україну викликало побоювання, що поставки російського газу в Європу можуть бути припинені, що підкреслює необхідність диверсифікації поставок.

Російський "Газпром" поставляє половину з 20 мільярдів кубометрів газу, споживаного Польщею, але термін дії довгострокового контракту закінчується в кінці цього року, і Варшава не планує його продовжувати. Польща прагне замінити ці поставки поставками через Baltic Pipe.

Газопровід GIPL, що з'єднує Польщу з терміналом зрідженого природного газу в Литві, відкриється 1 травня, повідомила Литва в понеділок, раніше запланованого запуску в середині 2022 року.

Оператор ГТС України (ОДТСУ) і оператор ГТС Польщі Gaz System S. A. домовилися про введення гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня. Це дає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі.