ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Данія відновила будівництво газопроводу Норвегія-Польща

Новость на русском →
Варшава, П'ятниця 11 березня 2022 12:03
Данія відновила будівництво газопроводу Норвегія-Польща Фото: Будівництво Baltic Pipe продовжено (portalmorski.pl)
Автор: Олександр Білоус

Будівництво данської частини Baltic Pipe, яка з'єднає Польщу з норвезькими газовими родовищами, відновилося після дев'ятимісячної перерви. Трубопровід повинен знизити залежність Польщі від російського газу, але будівництво було зупинено в травні 2021 року через екологічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Данський мережевий оператор Energinet отримав новий екологічний дозвіл і як і раніше очікує, що трубопровід буде частково введений в експлуатацію з 1 жовтня цього року, а з 1 січня 2023 року - на повну потужність до 10 млрд кубометрів. Призупинення відкладено дату запуску на три місяці.

Вторгнення Росії в Україну викликало побоювання, що поставки російського газу в Європу можуть бути припинені, що підкреслює необхідність диверсифікації поставок.

Російський "Газпром" поставляє половину з 20 мільярдів кубометрів газу, споживаного Польщею, але термін дії довгострокового контракту закінчується в кінці цього року, і Варшава не планує його продовжувати. Польща прагне замінити ці поставки поставками через Baltic Pipe.

Газопровід GIPL, що з'єднує Польщу з терміналом зрідженого природного газу в Литві, відкриється 1 травня, повідомила Литва в понеділок, раніше запланованого запуску в середині 2022 року.

Оператор ГТС України (ОДТСУ) і оператор ГТС Польщі Gaz System S. A. домовилися про введення гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня. Це дає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"