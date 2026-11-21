Дания добивается от стран Евросоюза ужесточения ограничений на въезд граждан России в Шенгенскую зону. Копенгаген предлагает приостановить выдачу туристических виз россиянам и перестать признавать их небиометрические паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Инициатива Дании появилась после того, как ее правоохранители заявили о срыве покушения на украинского рэпера Kyivstoner - на него могли "охотиться" именно российские спецслужбы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен назвал инцидент неприемлемым нарушением, а Копенгаген объявил о высылке российского военного атташе.

В своей новой дипломатической записке, которую Дания уже передала ЕС, есть предложение перейти к более согласованной политике по отношению к россиянам и усилить контроль за их доступом в Шенгенскую зону.

Среди предложенных мер - прекращение выдачи туристических виз гражданам РФ и отказ от признания российских небиометрических паспортов во всех странах блока.

Также Копенгаген призывает государства-члены активнее выдавать визы с территориальными ограничениями, не позволяющими их владельцам свободно передвигаться по всей Шенгенской зоне. Кроме того, Дания предлагает ужесточить правила въезда для нынешних и бывших российских военнослужащих.

"Мы должны принять конкретные меры, которые будут демонстрировать европейскую силу и решительность... Сейчас есть четкий импульс для решительных действий, и мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы заменить нашу нынешнюю лоскутную систему национальных мероприятий действительно единственным подходом для всего ЕС", - говорится в записке.

Стоит отметить, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразила солидарность с Данией и другими странами ЕС, ставшими объектами гибридных атак России. Она также заявила, что Еврокомиссия в скором времени представит новую европейскую стратегию безопасности, направленную на усиление готовности и сдерживание.

Кроме того, Еврокомиссия вскоре обнародует 22-й пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Среди рассматриваемых мер есть и дополнительные визовые ограничения.