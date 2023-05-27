Дания открыла инвестиционный фонд для Украины

В пятницу, 26 мая, состоялся украинский инвестиционный форум в Копенгагене, который открыла первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко. Участие в мероприятии приняли заместитель министра Александр Грибан, министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу и министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

В рамках форума было объявлено о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон, что составляет примерно 133 миллиона долларов.

"Специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений, и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов", - отметила Свириденко.

Грибан отметил, что основным сотрудничеством между Украиной и Данией является налаживание взаимовыгодных отношений, когда украинские компании не только импортируют датские продукты, но и локализуют производство такой продукции в Украине.

По его словам, датский фонд не только будет предоставлять финансовые гарантии, но и непосредственно осуществлять кредитование, что ставит его на отдельную ступень финансовых институтов, которые открыли свои программы для Украины. Также датское правительство планирует существенно увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.

Помощь Украине от Дании

Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила 1,4 млрд долларов, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая - 212 млн долларов.

Свириденко отметила, что правительство Украины высоко ценит поддержку Дании, рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества и дальнейшее привлечение датского бизнеса в проекты по восстановлению Украины.

Напомним, что Дания выразила готовность оказать помощь Украине и в вопросе подготовки пилотов на западных истребителях F-16.

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