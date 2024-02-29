Дания выделила еще почти 1,5 млн долларов на помощь в восстановлении Украины

Правительство Дании выделило дополнительный грант в размере 10 млн датских крон (1,45 млн долларов) для укрепления датско-украинского муниципального сотрудничества по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Дании.

Средства пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса и Копенгагена и украинскими городами Львов, Киев и Николаев.

"Речь идет, например, о распространении датского опыта в области более чистой воды и более стабильной энергетики для украинских муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Весной 2023 года Украина и Дания решили, что датская поддержка восстановления через Фонд Украины должна включать датские муниципалитеты, которые, сотрудничая с украинскими муниципалитетами-партнерами, могут внести конкретный вклад в восстановление и развитие украинских местных общин.

Первоначальный диалог между датскими и украинскими партнерами летом и осенью 2023 года продемонстрировал большой взаимный интерес к сотрудничеству, и незадолго до начала года был утвержден четырехлетний проект стоимостью 20 млн датских крон.

Муниципалитеты определили ряд возможных областей сотрудничества: энергоэффективность, водоснабжение, городское развитие/адаптация к климату, содействие созданию рамочных условий для частного сектора, лечение ветеранов и людей с ограниченными возможностями/травмами, а также вовлечение молодежи.

Помощь Украине от Дании

На днях премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина не может выиграть войну без вооружений, мир должен ускориться и увеличить поддержку.

На следующий день Дания решила передать Украине всю имеющуюся в запасе артиллерию, а 22 февраля правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долларов.

Кроме того, Дания объявила о подписании с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности на 10 лет.

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