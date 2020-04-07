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Данія збирається послабити карантин і відкрити школи та дитсадки

Новини » Суспільство     07.04.2020 - 03:57
Данія збирається послабити карантин і відкрити школи та дитсадки
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Послаблення карантину в Данії очікується вже наступного тижня

Данія вслід за Австрією оголосила про поступове послаблення карантинних заходів, спрямованих на уповільнення розвитку нового коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg.

Вже з 15 квітня розпочнеться відкриття дитячих садків і початкових шкіл, якщо кількість хворих вірусом залишиться стабільною, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

За її словами, уряд також почне переговори з лідерами бізнесу про поступове переведення співробітників назад в офіси.

"Справи в Данії йдуть у правильному напрямку, але деякі обмеження будуть діяти протягом кількох місяців... Нам вдалося уникнути нещастя, яке спіткало ряд інших країн", - сказала Фредеріксен.

Прем'єр вважає, що єдина причина цього в тому, що країна почала діяти рано.

Данія та Австрія були одними з перших країн в Європі, які припинили суспільне життя у відповідь на спалах Covid-19.

Нагадаємо, раніше Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про перші кроки по відновленню економіки своєї країни, коли невеликим роздрібним магазинам, господарським і садовим магазинам дозволено відкритися після Пасхи, після чого з 1 травня будуть відкриті всі магазини.

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