Дания вслед за Швецией завершила расследование подрыва газопроводов "Северный поток"

"У Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток 1 и 2", поэтому полиция Копенгагена приняла решение завершить уголовное расследование этих взрывов", - говорится в сообщении.

Полиция Копенгагена в сотрудничестве с PET провела расследование взрывов в сентябре 2022 года на газопроводах Nord Stream 1 и 2, которые произошли за пределами территориальных вод Дании.

"На протяжении всего расследования датские власти сотрудничали с соответствующими иностранными партнерами. Проведенное расследование было одновременно сложным и всеобъемлющим", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате расследования власти пришли к выводу, что имела место преднамеренная диверсия на газопроводах. Однако, по мнению следствия, у Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

"Поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов. PET продолжает следить за развитием ситуации с угрозами и совместно с другими соответствующими органами принимает меры, которые сочтет необходимыми для защиты критической инфраструктуры Дании", - говорится в сообщении.

"Северные потоки"

"Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским "Газпромом" для перекачки 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию. При этом "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года.

Три из четырех веток газопроводов были взорваны 26 сентября 2022 года.

Данные расследований свидетельствуют о высокой активности российских военных кораблей у "Северных потоков" непосредственно перед взрывом.

Также СМИ сообщали, что за подрывом может стоять частная группа украинских диверсантов на яхте, однако эта версия всерьез не рассматривается.

В этом месяце Швеция объявила, что завершает расследование взрывов на "Северных потоках".

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